Gaeta: 5 escursioni incredibili che puoi fare in inverno

Scopriamo insieme ben cinque luoghi incredibili che ci permettono di visitare questa bellissima cittadina anche adesso. Prendi assolutamente nota!

In inverno tutti noi giriamo molto meno rispetto all’estate perché fa freddo e spesso non sappiamo dove andare ma nel caso della bellissima Gaeta questo non deve essere assolutamente un motivo per fermarci. Scopriamo insieme questi luoghi che possiamo scoprire anche se le giornate non sono primaverili.

Siamo certi che scoprendoli ti innamorerai di loro, quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere ed andiamo a vedere di quali si tratta. Potrebbero essere una buonissima idea per questo fine settimana.

Gaeta: 5 posti incredibili da visitare

Le gite fuori porta sono bellissime ed indimenticabili quando c’è il bel tempo ma anche in inverno, quando piove o fa freddo possiamo visitare dei posti molti interessanti. Noi oggi ti vogliamo parlare in particolare di Sperlonga e Gaeta indicandoti ben 5 luoghi molto affascinanti che puoi visitare anche in questa stagione.

Iniziamo proprio dal Castello di Sperlonga. Una tappa praticamente obbligatoria se ti trovi da queste parti. Un luogo incredibile per una fuga romantica, familiare o avventurosa. Un luogo che puoi visitare sempre e ti permette di staccare la spina immergendoti in un mondo passato con una vista che merita.

Ovviamente, vicino troverai anche il centro storico di Sperlonga che ha una atmosfera rilassata e autentica sempre. Con ottimi ristoranti dove puoi mangiare cibo locale e rilassarti dopo la visita al castello. Ma passiamo a Gaeta. Come primo consiglio ti diciamo che puoi visitare il Santuario di Montagna Spaccata.

Un luogo davvero emblematico con un paesaggio incredibile. Ottima idea anche visitare il Castello Aragonese di Gaeta che domina tutta la città e si trova sul mare. In questa stagione lo possiamo visitare con maggiore calma perché l’affluenza dei turisti è ovviamente inferiore. Terzo posto incantato a Gaeta è la sua cattedrale.

Un vero e proprio capolavoro architettonico perfetto in qualsiasi momento dell’anno. Ti ricordiamo poi anche a Gaeta puoi gustare i suoi ottimi piatti tipici nel centro cittadina come gli gnocchi o il pane che ti permettono di vare un ottimo ristoro dopo una giornata piena di visite e di camminate. Quindi, come vedi, anche in inverno ci sono luoghi incredibili che puoi visitare nel fine settimana con la tua famiglia.

Gaeta è un luogo incredibile che ti permette di conoscere la storia e di scoprire luoghi meravigliosi, ovviamente puoi visitare tutto in primavera ma vuoi mettere la bellezza di una giornata un po’ uggiosa?