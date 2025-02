Gaeta, anche quest’anno torna il Carnevale sul mare: il programma con tutte le attività

Si avvicina sempre di più l’attesissimo evento di Gaeta, Carnevale sul mare: quando si terrà la manifestazione e tutte le altre informazioni utili.

Dal 2 al 4 marzo 2025 torna uno degli eventi più attesi di tutto il territorio, il Carnevale sul mare di Gaeta. Un appuntamento ormai giunto alla sua decima edizione, che sta coinvolgendo negli anni un numero sempre crescente di visitatori.

Il Carnevale di Gaeta è infatti una manifestazione imperdibile sia per i grandi che per i piccini, dato che include attività di ogni genere, adatte a tutte le età.

Un’occasione unica per celebrare la tradizione marinara con sfilate di barche allegoriche sul lungomare Caboto. Ecco che cosa prevede il programma e tutte le altre informazioni utili da conoscere per partecipare.

Gaeta, anche quest’anno torna il Carnevale sul mare: date, programma ed altre info utili

Come abbiamo anticipato, dal 2 al 4 marzo 2025 torna il Carnevale sul mare di Gaeta. In questa occasione non si festeggerà solo la tradizionale festa in maschera, ma si celebrerà anche la marinara locale con sfilate di barche allegoriche, lungo il lungomare Caboto.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Gaeta in collaborazione con Radio Gaeta Centrale e Gaeta News 24. L’evento include un concorso per la barca più bella con iscrizioni gratuite presso il Museo del Mare, sito in via Annunziata.

Nato per la prima volta nel 2016, il Carnevale sul mare è diventato nel corso del tempo un appuntamento imperdibile per grandi e piccini, durante il quale il lungomare Caboto si trasforma in un palcoscenico di colori, con carri allegorici e sfilate che coinvolgono equipaggi e visitatori.

Ad ogni modo, la vera novità di quest’anno è rappresentata dal concorso della barca più bella, promosso dall’Associazione Culturale “Gaeta e il Mare”, in collaborazione con l’istituto “Giovanni Caboto” e il Gruppo Ormeggiatori e Battellieri. Le imbarcazioni, decorate a tema e con equipaggi in maschera, sfileranno nelle giornate di domenica 2 e di martedì 4 marzo. Sono previsti premi per le prime cinque classificate.

Ma come ci si iscrive alla gara? È possibile candidarsi il sabato e la domenica, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, al Museo del Mare di Gaeta, presso il Palazzo della Cultura, in via Annunziata. Si ricorda che la manifestazione inizierà con le sfilate da piazza XIX Maggio e Villa delle Sirene. L’evento è completamente gratuito. Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il sito Internet del Comune oppure contattare direttamente il Museo del Mare.

Il Carnevale di Gaeta è certamente un’occasione da sfruttare per visitare altre siti di interesse presenti sul territorio, come il Castello Angioino-Aragonese e il Santuario della Santissima Trinità.