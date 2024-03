Gaeta, divieto di avvicinamento per un 24enne

Nel corso della giornata odierna a Gaeta (LT), i Carabinieri della Tenenza di Gaeta (LT) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa con contestuale applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un cittadino classe 2000 residente a Itri (LT) già gravato da precedenti di Polizia.

La misura scaturisce dalle attività investigative e dal tempestivo intervento svolto dai militari della Tenenza Carabinieri di Gaeta che hanno proceduto, come previsto dalle ultime novelle legislative in tema di protezione delle parti offese nelle violenze domestiche, all’attivazione del c.d. “Codice Rosso” ed alla contestuale proposta di provvedimento, emessa in seguito dall’Autorità Giudiziaria, nei confronti del responsabile delle condotte illecite registrate. La Compagnia Carabinieri di Formia segnala che sul tema della violenza di genere saranno riproposti, come avvenuto nei mesi scorsi, incontri presso le scuole secondarie del territorio per sensibilizzare ancora una volta i più giovani sul delicato e fondamentale argomento.