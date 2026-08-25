Gaeta, incidente stradale: il cordoglio del Sindaco Leccese

Il Sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha espresso il suo profondo rammarico per la tragica perdita del giovane Pierluca, che ha perso la vita in un incidente stradale.

In un messaggio ufficiale, il Sindaco ha dichiarato: «In questo momento non ci sono parole per descrivere il dolore che unisce tutta la nostra comunità alla famiglia di Pierluca». La scomparsa di un ragazzo di soli 19 anni ha colpito non solo i suoi cari, ma ha toccato profondamente l’intera cittadinanza di Gaeta.

Leccese ha messo in evidenza la difficile situazione della famiglia di Pierluca, già provata dalla prematura perdita del padre, Dino Pascoli, noto nel mondo della radio. Il Sindaco ha quindi rivolto le sue più sentite condoglianze alla madre Michela, alla nonna Teresa e a tutti i familiari.

Inoltre, il primo cittadino ha sottolineato l’importanza della sicurezza stradale, affermando che «la protezione della vita umana deve essere una priorità assoluta». Ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel promuovere iniziative per garantire la sicurezza sulle strade, nonostante le recenti polemiche sui box per il controllo della velocità.

Questo triste evento riporta alla ribalta la necessità di migliorare la sicurezza stradale nella nostra area. Leccese ha chiuso il suo messaggio esprimendo un pensiero di vicinanza anche per Eugenio, l’altro giovane coinvolto che è rimasto ferito nell’incidente.