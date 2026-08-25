Latina, mensa scolastica: confronto su date di avvio e conclusione

Il Comune di Latina ha avviato un dialogo con scuole e famiglie per esaminare le possibili date di inizio e conclusione del servizio di mensa scolastica. L’intento è quello di coinvolgere direttamente gli interessati nella definizione delle modalità operative del servizio.

Al momento non sono state fornite informazioni riguardo le date o il luogo degli incontri previsti. Questo confronto rappresenta un’opportunità utile per raccogliere pareri e suggerimenti, elementi essenziali per migliorare un servizio importante per gli studenti.

Le famiglie e le scuole sono invitate a prendere parte attivamente a questo dibattito, anche se al momento non ci sono dettagli sulle modalità di partecipazione.

Per restare aggiornati e ottenere ulteriori informazioni, è consigliabile seguire i canali ufficiali del Comune di Latina e visitare il sito web dedicato.