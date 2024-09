La mattina del 31 agosto 2024, in Gaeta, i Carabinieri della locale Tenenza hanno denunciato all’A.G. un 24enne il quale ha insultato e minacciato di morte un Carabiniere, libero dal servizio, che dopo essersi regolarmente qualificato, era intervenuto per sedare un diverbio per motivi di viabilità tra il 24enne ed altro utente della strada.