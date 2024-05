Gaeta, intervento di ripascimento del litorale di Sant’Agostino

Grazie ad un finanziamento regionale di 200.000.00 €, concesso nell’ambito del programma generale per la difesa e la ricostruzione dei litorali, viene approvata la realizzazione di un primo stralcio funzionale dell’intervento di ripascimento sulla spiaggia di S.Agostino con la delibera di Giunta N. 131 del 22.06.2023; Sarà possibile procedere all’affidamento e realizzazione dell’intervento per un volume di sedimento sabbioso dragato pari a 6.241,50 mc da localizzarsi al tratto ad est della Spiaggia di Sant’Agostino, appunto.

La Regione Lazio quindi, ha approvato il programma generale per la difesa e la ricostruzione dei litorali per l’attuazione di interventi urgenti per il ripascimento ricostruttivo degli arenili per cui i lavori, quindi, avranno inizio lunedì 3 giugno.

L’intervento di ripascimento – sottolinea il sindaco Cristian Leccese – contribuisce al ripristino morfologico della spiaggia che è soggetta alle dinamiche di erosione meteo-marine e al riequilibrio sedimentario del litorale nel modo meno impattante possibile dal punto di vista ecologico e nel rispetto dell’ambiente e nella tutela della fauna presente.