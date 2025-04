Gaeta, un’estate mai vista prima: emozioni assicurate, cosa succederà dal 16 agosto 2025

Un’estate speciale a Gaeta, forse il top tra quelle degli ultimi anni che comunque non hanno lesinato emozioni.

Nove anni di forti emozioni, con il mare ad accarezzare l’aria che si respira. Ancora una volta Gaeta si dimostra attenta alle esigenze dei concittadini e delle migliaia di turisti che sclegono la splendida città laziale per le proprie indimenticabili vacanze.

Gaeta non smette più di stupire: non solo spiagge stupende e mare cristallino, non solo la caratteristica Montagna Spaccata o la Grotta del turco e il bellissimo centro storico. Il Comune vuole regalare ai tanti turisti che ogni anno raggiungono la cittadina in provincia di Latina anche tanta cultura e spettacolo. E anche per quest’anno ha organizzato degli eventi che renderanno speciali e divertenti le serate in riva al Tirreno.

L’Arena Virgilio per l’estate 2025 ha in serbo sorprese fantastiche. E tutto grazie all’impegno del sindaco Cosmo Mitrano e degli organizzatori – e lavoratori – che ruotano intorno agli eventi. Teatro, musica e tante risate quest’anno a Gaeta.

Gaeta, un’estate mozzafiato: tutti gli ospiti attesi ad agosto

Tornano gli spettacoli organizzati alla splendida Arena Virgilio di Gaeta. Cresce l’attesa per la 9° edizione che si svolgerà dal 16 al 23 agosto: “anche quest’anno – ha detto il Sindaco Cosmo Mitrano – gli organizzatori dell’evento hanno confermato che si svolgerà nel mese di agosto l’Arena Virgilio. Una manifestazione che si inserisce nel repertorio artistico di Gaeta e che richiama in città migliaia di persone e turisti provenienti da ogni parte d’Italia. Un festival della musica e dello spettacolo che, stagione dopo stagione, si presenta sempre più accattivante ed entusiasmante, impreziosendo, inoltre, l’offerta turistica estiva della città”.