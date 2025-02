Geppi Cucciari spiazza tutti con una foto: il dettaglio che non è sfuggito

La fotografia ha lasciato tutti completamente di stucco. Ecco che cosa ha pubblicato l’amata Geppi Cucciari. Sembra quasi incredibile!

Una donna incredibile che ha iniziato la sua carriera in televisione passo dopo passo. Con il tempo abbiamo imparato a conoscerla e sappiamo molte cose della sua vita, anche privata. Ma nei giorni scorsi ha pubblicato una fotografia che ha lasciato senza parole tutti. Il motivo è un po’ particolare.

Andiamo a vedere di che cosa si tratta e per quale motivo suona strano quello che leggiamo. Siamo certi che anche tu, in un primo momento, non ti renderai conto subito. Scorri e scoprilo con noi!

Geppi Cucciari stupisce tutti con la sua fotografia

Il suo vero nome è Maria Giuseppina Cucciati, in arte Geppi ed è nata il 18 agosto del 1973 a Cagliari. E’ diventata famosa grazie al programma Zeling ed è una comica, conduttrice televisiva e radiofonica, oltre che attrice e sceneggiatrice. Nel 2000 si trasferisce a Milano dove entra a far parte del laboratorio teatrale Scaldasole.

L’anno successivo consegue la laurea in Giurisprudenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore con una tesi sul diritto internazionale pubblico. Lo stesso hanno entra nel laboratorio artistico di Zeling. Dal 2002 entra nel programma Pinocchio su Radio Deejay con La Pina.

Nel periodo 2002/2003 mette in scena anche alcuni spettacoli teatrali e nel 2003 entra per la priva volta nel programma Zeling Off in seconda serata su Italia 1. Ha partecipato anche ad alcuni film con Raoul Bova andati in onda su Mediaset. Per quanto riguarda la sua vita privata ama la pallacastro dove gioca anche in serie C e B arrivando anche alla A2 con la maglia della Virtus Cagliari.

Si è sposata nel 2012 con Luca Bonaccorsi ma la loro unione termina nel 2016 e dal quel momento non si hanno informazioni se ha ritrovato l’amore oppure no. Ma torniamo alla fotografia che ha pubblicato sul social X, ex Twitter.

Mostra la sua carta di identità, dove ovviamente nasconde i dati sensibili come l’indirizzo di casa, ma possiamo notare un dettaglio molto particolare. Oltre ovviamente al suo nome per intero, che non tutti conoscevano, ovvero Maria Giuseppina, possiamo leggere la sua professione.

Viene indicato soubrette ma lei nella vita, tra le tantissime esperienze sul piccolo schermo che ha avuto non ha mai intrapreso questo ruolo. Scherzosamente dice che aveva avvisato il pubblico a casa. Un dettaglio davvero molto particolare per una donna che ha fatto della sua carriera il punto di forza ma in altri ambiti!