Già ti manca o ti sei perso “Il Conte di Montecristo”? Ecco come rivedere tutte le puntate in modo gratuito e legale

Gli spettatori che non hanno potuto assistere alle puntate de ‘Il Conte di Montecristo’ possono recuperarle in questo modo.

Rai 1, in un modo o nell’altro, riesce sempre a regalare dei programmi d’eccezione ai suoi spettatori. Di recente, è andata in onda una serie tv davvero apprezzata. I primi due episodi sono stati trasmessi il 13 gennaio, mentre gli ultimi hanno fatto la loro comparsa il 3 febbraio. Si sta parlando de ‘Il Conte di Montecristo’.

Come suggerisce anche il titolo, il contenuto è stato tratto dal celebre romanzo di Alexandre Dumas che, ancora oggi, resta un’opera intramontabile. Nonostante il grande interesse, non tutti sono riusciti a seguire la miniserie in TV. Per fortuna, c’è un modo gratuito e legale per recuperarla. Ecco come fare.

Ecco come recuperare tutte le puntate de ‘Il Conte di Montecristo’: è completamente gratis

Rai 1 ha dedicato ben quattro serate alla messa in onda della miniserie tratta da ‘Il Conte di Montecristo’. La serie ha riscosso un grande successo, sia per la storia raccontanta che per la scelta del cast. Per esempio, per il ruolo di Albert De Morcerf è stato selezionato Nicolas Maupas, noto per la parte di Filippo in Mare Fiori, e quello di Luigi Vampa è andato a Lino Guanciale.

Le vicende ruotano attorno alla prigionia di Edmond Dantès e alla sua successiva evasione. Dopo aver cambiato la sua identità, farà di tutto per vendicarsi di coloro che gli hanno ingiustamente rovinato la vita. La trama, decisamente intensa, è in grado di generare emozioni contrapposte. È impossibile restare impassibili di fronte a caratterizzazioni così tanto stratificate.

Purtroppo, non tutti gli spettatori sono riusciti a immergersi nella storia. Alcuni di loro hanno perso gran parte delle puntate, mentre altri non erano a conoscenza del progetto. I fan più accaniti della serie, inoltre, non sono riusciti ad accettare la sua conclusione e desiderano già rivederla. La piattaforma di RaiPlay rappresenta una validissima risorsa per tutto il pubblico.

Non bisognerà fare altro che collegarsi al servizio, tramite il pc, lo smartphone, il tablet o una smart TV, selezionare il contenuto e avviare la riproduzione. A differenza degli altri servizi di streaming, non c’è bisogno di alcun abbonamento. La visione è completamente gratuita e non soggetta a restrizioni. Gli spot pubblicitari presenti sono brevi e di facile gestione. Sono presenti anche tre filmati extra, dalla durata di pochi minuti, che consentono di scoprire cosa è accaduto dietro le quinte.