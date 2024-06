Giro di boa per la Giunta. La gratitudine del Sindaco Leccese per il proficuo lavoro svolto dall’ Assessore Santoro

Gaeta, 25 giugno 2024 – Si è concluso questa mattina l’impegno di Diego Santoro quale Assessore all’Ambiente, Aree verdi e parchi, Servizio integrato dei rifiuti, incarico assunto a giugno del 2022. Termina così il suo mandato, anche per la volontà dello stesso non voler continuare l’ attività «per alcune circostanze personali. Ringrazio il sindaco Leccese per la fiducia nei miei confronti in questi due anni difficili ma anche pieni di soddisfazioni, l’onorevole Mitrano, la mia lista Gaeta Democratica con a capo Pina Rosato che nell’ arco di questo tempo mi ha seguito, supportato. Ma il ringraziamento più grande va ai cittadini di Gaeta che hanno dimostrato tanta fiducia nella mia persona »”. Il sindaco Leccese ha espresso gratitudine ed apprezzamento per il lavoro prezioso ed efficace portato avanti da Santoro in questo biennio evidenziando anche i più che buoni risultati ottenuti per il suo operato, con l’ innalzamento della percentuale della raccolta differenziata ( I dati rilevati nel mese di luglio dello scorso anno, parlano infatti del superamento del 72% di raccolta differenziata, miglior risultato mensile ipotecato nel 2023 e negli ultimi anni, andando ampiamente oltre il traguardo stabilito a quota 65%). Un impegno, quello dell’Assessore, evidenziatosi anche con la ristrutturazione del nuovo Servizio e per l’aver messo in piedi rilevanti iniziative mirate alla sostenibilità. «Quale primo cittadino – sottolinea Leccese – non posso quindi che congratularmi con un valido collaboratore che non ha lesinato impegno e sacrifici a favore della città e che comunque continuerà da esterno a garantire il proprio supporto all’Amministrazione Comunale, e ringraziare la sua Lista di appartenenza Gaeta Democratica. Nei prossimi giorni si procederà con l’ avvicendamento. »