Giuseppe Zeno, sapete chi è sua moglie? Bellissima e famosa

Uno degli attori più amati dal pubblico TV è Giuseppe Zeno, che si è fatto notare in tantissimi ruoli. Anche la moglie è famosa e bellissima: ecco chi è.

Giuseppe Zeno è sicuramente tra gli attori più noti della fiction italiana, amatissimo da milioni di persone che negli anni hanno seguito i suoi lavori tra Rai e Mediaset. È in TV attualmente con la terza stagione di Mina Settembre, serie televisiva di grande successo. L’interprete partenopeo ha capito di voler dedicare la propria carriera alla recitazione quando era molto giovane.

Dopo aver studiato all’Accademia d’arte drammatica della Calabria e di Varsavia, Giuseppe ha ottenuto subito alcuni ruoli importanti. Ma la grande notorietà è arrivata prima con la quinta e sesta stagione di Incantesimo e poi con la soap Un posto al sole. Non tutti però sanno che Zeno è da molti anni legato alla bellissima Margareth Madè, con la quale ha costruito una splendida famiglia. I due sono molto uniti e tra loro c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine che li ha portati a convolare a nozze.

Margareth Madè, chi è la moglie di Giuseppe Zeno: età, vero nome e carriera

Margareth Tamara Maccarrone, in arte Margareth Madè, è nata nel 1982 a Paternò, ed ha deciso di cambiare cognome perché quello all’anagrafe poteva essere associato a un tipo di pasta. Ha iniziato a lavorare come modella quando aveva 15 anni, iniziando una carriera che la porterà a sfilare sia in eventi nazionali che internazionali.

La popolarità per Margareth arriva grazie al cinema, quando Giuseppe Tornatore l’ha scelta nel ruolo di protagonista nel film Baarìa, candidato agli Oscar e ai Golden Globe, per poi inaugurare la 66ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Da qui inizia una bellissima carriera di attrice che l’ha portata a lavorare con importanti registi e attori, come quando viene scelta per interpretare Sophia Loren nel biopic di Rai 1.

Durante la carriera, Madè è tra i protagonisti del film Una donna per la vita e della miniserie Il paese delle piccole piogge, ha partecipato anche a un episodio de Il commissario Montalbano. Sul grande schermo è tornata nel 2014, quando è stata scelta da Vincenzo Salemme nel film …e fuori nevica, per poi girare molte altre pellicole.

Giuseppe Zeno e Margareth Madè: matrimonio e figli

Sia Giuseppe Zeno che Margareth Madè sono riusciti a costruirsi una bellissima carriera nel mondo del cinema e della TV, ma non hanno rinunciato all’amore. Si sono incontrati per la prima volta a casa di amici e tra di loro c’è stato un vero colpo di fulmine che li ha portati a convolare a nozze nel 2016, in una cerimonia svolta a Siracusa, in Sicilia, dove è nata e cresciuta l’attrice.

Un bellissimo amore, quello dei due attori, coronato dalla nascita di due splendide figlie: Angelica è nata nel 2017, mentre Beatrice è nata nel 2020. Sebbene siano sempre molto riservati, Giuseppe e Margareth spesso condividono alcuni momenti della loro vita privata, pubblicando degli scatti che li ritraggono nella loro quotidianità familiare.