Gli aloni sui vetri sono solo un ricordo: ho trovato il mix perfetto per farli brillare senza detergenti

Scopriamo insieme come avere dei vetri super puliti senza fatica e senza spendere un capitale. Rimarrai sorpresa e stupita!

In casa ci sono alcune faccende domestiche che dobbiamo fare assolutamente, come lavare a terra o pulire i vetri. Proprio in quest’ultimo caso abbiamo sempre qualche piccolo problema, ovvero gli aloni sono dietro l’angolo. I vari prodotti che ci sono in commercio promettono di far avere un risultato wow ma spesso non accade.

Ecco quindi che spendiamo tanti soldi inutilmente. Ma noi oggi vi vogliamo mostrare un mix incredibile che vi permetterà di avere un risultato che vi stupirà senza spendere un capitale! Iniziamo.

Addio aloni su i vetri con un rimedio incredibile

Avere una casa luminosa è il sogno di tutti ecco per quale motivo cerchiamo sempre soluzioni efficaci che ci permettono di avere dei vetri lucenti e perfetti. Ma pulirli e mantenerli perfetti non costa poco, anzi! E quante volte ti è capitato che stavi lavando i vetri e dopo poco ha iniziato a piovere? Confessalo!

Ma noi oggi ti vogliamo svelare due segreti incredibili che ti permetteranno di avere dei vetri perfetti e senza aloni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Non dobbiamo neanche spendere soldi perché abbiamo tutto in casa, quindi meglio di così. Iniziamo dicendo che devi andare in cucina a prendere qualcosa che utilizziamo quasi sempre.

Parliamo, ovviamente, del bicarbonato. E’ perfetto per pulire i vetri lo sapevi? Ha una incredibile capacità pulente ed una piccola azione abrasiva che rimuove aloni e macchie, anche quelle belle ostinate. Ma come dobbiamo utilizzarlo? Iniziamo togliendo la polvere dalle finestre con un panno umido di microfibra.

Adesso mettiamo un po’ di bicarbonato su una spugna umida e passiamola con movimenti circolari e lenti. Successivamente risciacquiamo tutta la superficie con abbondante acqua tiepida. Per lucidarli ed avere un risultato top inumidiamo un panno con poco aceto e passiamolo sui vetri. Avrai un risultato davvero wow!

Passiamo al secondo segreto, uniamo il sale ed il limone. Il nostro amato agrume ha un buonissimo odore oltre ad avere un potere sgrassante e disincrostante mentre il sale ha una leggera azione abrasiva per dire addio alle particelle di smog. Ma come li utilizziamo? Mettiamo qualche cucchiaio di sale, acqua e il succo di limone quanto serve.

Mettiamo il nostro mix in un contenitore con lo spruzzino e andiamo a premere sui vetri. Lasciamo agire per qualche momento e poi asciughiamo con un foglio di giornale, il risultato sarà incredibile. Importantissimo poi, laviamo i vetri quando il cielo è nuvoloso altrimenti il sole potrebbe lasciare degli aloni e non utilizzate mai l’acqua fredda!