Grazie al trucchetto dei norvegesi ho azzerato le mie bollette: prova e vedrai che differenza!

Se anche le tuo bollette sono da incubo, ti svelo il trucchetto che mi ha permesso di azzerarle: ho preso esempio dai norvegesi che di riscaldamento sono decisamente esperti.

Le bollette ormai sono un dramma per la maggior parte delle famiglie: sono sempre più alte nonostante si cerchi di fare di tutto per ridurre i consumi ed evitare sprechi. Si usa il forno il meno possibile, la lavatrice solo a pieno carico e i termosifoni a 19 gradi anche quando fuori fa freddissimo.

Ebbene ancora non è sufficiente visto che, per il momento, le bollette non scendono. Non più di tanto almeno. Ciò che maggiormente incide sulle bollette del gas è, senza dubbio, il sistema di riscaldamento. Sfiatare i termosifoni e non mettere il bucato sopra i caloriferi aiutano a ridurre gli sprechi ma abbiamo capito tutti che da sole, queste piccole strategie, non sono più sufficienti.

E se ti dicessi che esiste un modo per liberarti del tutto dei termosifoni e azzerare – o quasi -la bolletta? Ebbene sì io ho scoperto questo trucco grazie ad un’amica che vive in Norvegia e ti assicuro che funziona. Del resto con il clima che c’è in Norvegia, la popolazione ha dovuto necessariamente inventarsi qualcosa per non morire di freddo ma non morire di miseria a causa delle bollette. Il metodo norvegese consente di scaldarsi ma senza caloriferi.

Addio caloriferi: con il metodo norvegese ti scaldi e risparmi

Grazie al trucchetto dei norvegesi ho imparato a riscaldarmi e ad avere sempre la casa bella calda ma senza i caloriferi che pesavano sempre di più sulle mie bollette del gas. Vediamo come funziona e perché è così vantaggioso.

I norvegesi in fatto di metodi di riscaldamento alternativi a quelli a gas sono avanti anni luce rispetto a noi. Perché, parliamoci chiaro, ecologisti o no, il gas non fa male solo all’ambiente ma fa male soprattutto alle nostre tasche viste le bollette che continuano ad arrivare alla maggior parte di noi. E i bonus non sono la soluzione definitiva al problema ma solo un utile “tampone” temporaneo.

La soluzione definitiva è cambiare il sistema di riscaldamento. Sì ma come? I pannelli solari o gli impianti eolici, va da sé, non sono una soluzione praticabile per tutti. Uno dei metodi più utilizzati in Norvegia negli ultimi anni sono le pompe di calore. Ma non le classiche pompe di calore che abbiamo anche in Italia le quali non peseranno sulla bolletta del gas ma, in compenso, fanno lievitare la bolletta dell’energia.

In Norvegia si usano pompe di calore geotermiche: si tratta di un sistema che sfrutta il calore naturale presente nel sottosuolo e lo utilizza per riscaldare le case. In pratica vengono installate delle sonde nel terreno, che catturano il calore e lo trasportano dentro le abitazioni. Questo metodo consente di liberarsi, una volta e per tutte, dei caloriferi in inverno ma anche di ventilatori e condizionatori in estate in quanto può essere usato sia per riscaldare che per rinfrescare.