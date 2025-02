Hai delle vecchie carte telefoniche? Controlla il tuo cassetto perché potresti rivenderle e fare soldi facili

Il mondo del collezionismo può essere molto remunerativo. I collezionisti sono alla ricerca di innumerevoli tipologie di oggetti: monete, vinili, targhe automobilistiche e persino… carte telefoniche. Se ne hai alcune nel tuo cassetto, falle valutare: potresti essere in possesso di un esemplare raro che ti permetterà di guadagnare.

Vestigia di tempi ormai lontani, a volte ci capita ancora di vederle in città o piccoli paesi. Ci passiamo davanti senza neanche pensare a come il Mondo si sia evoluto nel giro di una quarantina d’anni.

Sto parlando delle iconiche e indimenticabili cabine telefoniche. Infatti, prima dell’avvento dei cellulari, per telefonare una persona cara quando si era fuori casa si poteva ricorrere soltanto ai telefoni pubblici.

Vecchie schede telefoniche: 3 tipologie che hanno acquisito un grande valore dopo gli anni Duemila

Per funzionare, le cabine telefoniche richiedevano l’utilizzo di particolari tessere. Ad oggi, per ovvie ragioni, queste ultime sono cadute in disuso. Tuttavia, alcune hanno ancora un elevato valore agli occhi dei collezionisti. Scopriamo di quali si tratta.

Ebbene sì, sembrerà bizzarro, ma ci sono delle vecchie carte telefoniche che con il tempo hanno acquisito un grande valore. Di quali sto parlando? Nello specifico di alcune serie e cioè di un insieme di più carte che, tutte assieme, possono essere rivendute a prezzi molto elevati.

Ricordiamo che per avere un valore sul mercato del collezionismo, le tessere di cui parleremo devono essere in eccellenti condizioni di conservazione. Altrimenti, difficilmente si troverà un amatore che sia disposto ad acquistarle.

La serie “Pagine Gialle” del 1990 è composta da dodici schede. Tutte assieme queste ultime possono arrivare anche ad un valore di 2.400 euro. Un’altra serie di valore è quella cosiddetta “Turistica”, composta da cinque schede. In totale, potrebbero valere 6.700 euro.

Per quanto riguarda invece le singole schede, e non le serie, tra le più rare ci sono quelle “Urmet Bianca”, che raggiungono un valore di 450 euro. Insomma, guadagnare soldi facili rivendendo vecchie schede telefoniche è assolutamente possibile. Per farlo, puoi iscriverti su portali come eBay oppure su forum dedicati a questo tipo collezionismo.

Se sei in possesso di una vecchia scheda telefonica, ti consigliamo di farla valutare da un esperto. Solo quest’ultimo saprà dirti il suo reale valore in base alle condizioni di conservazione e ad altri fattori.