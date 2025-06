Hai messo questi 3 trucchi nel frigorifero per non farli sciogliere? Attenzione perché li stai rovinando

In estate molte donne tendono a mettere i propri trucchi nel frigorifero. Può essere una buona idea in molti casi, anzi, nella maggior parte, ma in altri affatto. Ecco quali trucchi non dovresti mai e poi mai mettere nel frigorifero.

Con l’arrivo del caldo estivo, molte persone cercano soluzioni pratiche per salvare i loro prodotti di bellezza dalle alte temperature. Una delle abitudini più comuni è quella di riporre i trucchi nel frigorifero, nella speranza di preservarli meglio e prolungarne la durata.

Per anni ci ho messo i miei rossetti, ma poi ho cominciato ad avere un dubbio. Notavo che si induriva e perdeva la sua texture originaria. Poi ho capito che ci sono alcuni trucchi che non andrebbero mai e poi mai messi nel frigorifero. Sto per svelarti quali sono ed evitarti brutte sorprese.

I trucchi da non mettere mai nel frigorifero

A prima vista, mettere il fondotinta in frigo può sembrare una buona idea: il fresco dà una sensazione piacevole sulla pelle, e si potrebbe pensare che aiuti a mantenerlo “intatto”. Ma la verità è un’altra. Il freddo può alterare la texture del fondotinta, in particolare di quelli liquidi e in crema.

Dunque evita, non ne vale la pena. Assicurati, piuttosto, di conservarlo in un posto asciutto e fresco. Altri trucchi da non mettere mai nel frigorifero? Beh, quelli per le labbra, sia i rossetti che le matite, come ti avevo già anticipato.

È vero che il caldo può farli ammorbidirsi troppo, ma il freddo non è la soluzione giusta. Le basse temperature tendono a indurire troppo i rossetti, rendendoli più fragili e inclini a spezzarsi durante l’applicazione. Inoltre, i pigmenti possono alterarsi, soprattutto nei prodotti naturali o privi di conservanti. Le matite diventano invece estremamente difficili da mettere. E insomma, già di base non è che sia semplice.

Infine, un altro trucco che non dovresti mai mettere in frigorifero è il mascara. In frigorifero, la sua formula può addensarsi troppo velocemente, creando grumi già nel flacone. Inoltre, l’umidità tipica dell’ambiente interno di un frigo può penetrare nel contenitore ogni volta che viene aperto, favorendo la proliferazione di batteri o muffe, con potenziali rischi per la salute degli occhi. Inoltre, ti ricordo che già di suo il mascara ha una vita molto breve e che sei costretta a comprarne uno nuovo spesso se vuoi delle ciglia perfette. Eviterei di abbreviarla ancora di più, visto che non costa certamente poco!