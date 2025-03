Harry-Meghan, adesso è finita davvero: ultim’ora “devastante”

L’annuncio che arriva da Londra non può lasciare indifferente anche chi non ha mai amato particolarmente il principe Harry.

La rottura è stata inevitabile ma ha anche lasciato tanta malinconia e soprattutto rabbia. Harry e Meghan sono sempre stati al centro dell’attenzione mediatica e questa volta hanno superato ogni limite, anche se ci sarebbero spiegazioni in merito soprattutto da parte del principe Harry.

“C’è gente in questo mondo che si comporta come se fosse al di sopra della legge, tratta male gli altri e poi gioca la carta della vittima con la stampa per danneggiare coloro che hanno il coraggio di dire la verità”. Parole dure, indirizzate al principe Harry senza inutile censura. A parlare è stata Sophie Chandauka, presidente di Sentebale, l’associazione fondata da Harry insieme con il principe Seeiso di Lesotho per aiutare bambini e adolescenti nell’Africa meridionale con HIV e Aids, associazione di cui faceva parte anche Lady Diana. Nelle intenzioni di Harry c’era quella di continuare il percorso virtuoso iniziato dalla madre.

Ma così non è stato, e non mancano le accuse, anche pesanti, nei suoi confronti.

Harry: è rottura, tradita anche Lady Diana

Il progetto che Harry ha abbandonato si chiama Sentebele, il suo significato è: non mi dimenticare. Sembra un presagio. Chandauka ha denunciato ciò che è accaduto alla Charity Commission, l’ente che in Gran Bretagna vigilia sul settore benefico, indicando tra le ragioni “la gestione debole e carente” dell’organizzazione. Harry aveva scelto questo progetto che era ancora giovanissimo, per seguire le orme della madre Diana, sempre attenta alla beneficienza finché è rimasta in vita.

“È con il cuore pesante – ha scritto il principe in un comunicato assieme al principe Seisso – che diamo le dimissioni dal ruolo di patroni a tempo indeterminato”. “È devastante – ha poi aggiunto – che la relazione con la presidente si sia infranta oltre ogni speranza di recupero”. Non è ancora chiaro cosa sia successo davvero e di chi siano le colpe della rottura ma sembra sia stato a causa di un cambio di direzione voluto dalla presidente Chandauka insieme alla decisione di concentrare la raccolta di fondi in Africa. “Questa è la storia – ha detto – di una donna che ha osato denunciare atteggiamenti misogini e poco professionali”.

Il principe Harry ha detto di essere pronto a fornire la sua versione dei fatti alla Charity Commission.