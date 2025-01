“I 2 errori da non fare con le candele profumate”: l’esperta mette tutti in allarme

Scopriamo insieme di che cosa si tratta perché è un gesto davvero molto comune. Entriamo nel dettaglio delle candele profumate. Lo facciamo tutti.

Durante il periodo invernale è molto più frequente accendere delle candele, sia per avere un bel ambiente romantico e rilassante che per il loro profumo che rilasciano. Di recente però, una nota esperta, ha cercato di metterci in allerta per alcuni gesti che facciamo tutti noi senza pensare. Cerchiamo di capire quali sono e come mai potrebbero essere pericolosi.

Siamo certi che ti abbiamo incuriosito, quindi scorri le prossime righe e prendi nota. La prossima volta che accenderai una candela, siamo certi che presterai molta attenzione.

Candele profumate, attenzione a questi errori

Le candele sono un bellissimo regalo che molto spesso riceviamo, specialmente se amiamo decorare la casa. Vogliamo trascorrere del tempo in totale relax, magari in bagno mentre prepariamo la vasca e ci rilassiamo successivamente. Oppure dopo una bella cena, vediamo la tv sul divano e vogliamo staccare con il mondo.

Alcune sono completamente inodore mentre altre possono evocare anche dei ricordi di quando eravamo piccoli. Ma sai che bisogna prestare bene attenzione quando accendiamo le candele a due comportamenti in particolare. Ha far notare la cosa è stata Julie Maskulka, fondatrice e CEO di Anecdote Candles, citata in Better Homes and Gardens.

Una donna molto conosciuto nel settore della casa che indica dei comportamenti importanti da avere per una sicurezza con le candele. Sono solamente due punti ma molto importanti. Iniziamo dal primo. E’ consigliato accendere le nostre amate candele per un tempo massimo di tre o quattro ore. Se prolunghiamo questa tempistica possiamo rischiare di bruciare la sua fragranza.

Facendo in questo modo poi non potremmo sentire più il suo inconfondibile sapore e non è certamente un aspetto positivo per la nostra salute. Secondo dettaglio al quale fare caso. Una volta che spengiamo la candela dovremmo tagliare un pezzettino dello stoppino. In questo modo, la volta successiva che viene accesa brucia in modo pulito ed uniforme.

Prolunghiamo anche la vita alla nostra cara candela. E tu eri a conoscenza di queste due importantissime informazioni per quanto riguarda le candele? Ovviamente, ti diciamo anche di non lasciarle mai incustodite quando sono accese e di non esporle a correnti d’aria ma questo, sicuramente, già lo facevi.

Da adesso in poi le candele non hanno assolutamente nessun segreto per te e puoi utilizzarle tranquillamente quando preferisci in casa. Ricorda, poi, di variare la profumazione perché il nostro olfatto si abitua e potrebbe poi non sentirla più.