Ictus e infarto, c’è questo sintomo che tutti sottovalutano: che rischio

Infarto, ictus e patologie cardiovascolari sono la prima causa di morte in tutto il mondo, eppure molte vite si potrebbero salvare.

Spesso alcuni sintomi importanti vengono sottovalutati, vuoi per mancanza di conoscenza nel campo medico, vuoi per paura. Ed è proprio questo il problema, perché la mancanza di prevenzione prima, a la sottovalutazione dei messaggi del corpo, poi, sono i motivi principali per i quali ancora troppe persone muoiono. E a perdere la vita per problemi legati al cuore sono di più le donne che gli uomini.

A mostrare i numeri sui problemi della cardiologia ci ha pensato la British Cardiovascular Society con un documento che ha visto riuniti specialisti, infermieri e pazienti, documento poi pubblicato sulla rivista scientifica Heart. Un appello lanciato soprattutto alle donne affinché facciano attenzione al loro stile di vita e alla prevenzione in generale, per evitare drammatici problemi al cuore.

Purtroppo le malattie cardio-cerebrovascolari, rappresentano la principale causa di morte anche in Italia, infarti e ictus fanno più vittime del cancro stesso. Per infarto e ischemia la prevalenza delle morti è ancora per gli uomini ma per le altre malattie del cuore le donne rappresentano quasi il 60% delle morti, come per gli ictus.

Infarto e ictus nelle donne: come fare una giusta prevenzione

Killer per eccellenza nel causare malattie cardiovascolari gravi è sempre il fumo della sigaretta e nelle donne c’è un dato che allarma: per loro, infatti, basta fumare un terzo delle sigarette dell’uomo per essere esposta al medesimo livello di rischio. Anche la sindrome dell’ovaio policistico può compromettere la salute cardiovascolare delle donne tra i 30 e 40 anni, essendo più soggette all’obesità e di conseguenza alla pressione alta e al diabete. Inoltre, chi ha sofferto di ipertensione o diabete durante la gravidanza presenta un rischio molto più elevato di subire problemi cardiovascolari.

La prevenzione resta la miglior cura, sia per gli uomini che per le donne. Secondo lo studio inglese di cui sopra, c’è poi una leggenda da sfatare: si pensa ancora che il rischio di malattie cardiovascolari delle donne sia inferiore a quello degli uomini. “Questo è un errore grave – ha chiarito Stefano Carugo, Direttore del Dipartimento Area Cardio-Toraco Vascolare del Policlinico di Milano – è fondamentale che la prevenzione inizi fin da giovani, sia controllando regolarmente i valori dei fattori di rischio come il colesterolo LDL e la pressione sia soprattutto modificando eventuali stili di vita errati. Sono moltissime, ad esempio, le ragazze che fumano”.

Come deve comportarsi una donna per scongiurare il pericolo di una malattia cardiovascolare? “Le donne – ha spiegato Emanuela Folco, Presidente FIPC (Fondazione Italiana per il Cuore) devono prendere coscienza che non esiste solo il tumore al seno, ma che il nemico principale sono le malattie cardiovascolari, soprattutto negli anni dalla menopausa in avanti.”

Il consiglio degli esperti non lascia spazio a dubbi. Per la donna è fondamentale riconoscere il proprio profilo di rischio e seguire sane abitudini di vita, movimento regolare, alimentazione con dieta mediterranea, controllo del peso. Ed è fondamentale anche seguire i segnali del corpo. Se sentite dolori improvvisi al petto o alla spalla, non sottovalutate il problema e correte subito dal medico o al pronto soccorso. La tempestività può salvare una vita.