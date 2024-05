Il 19 maggio torna “Lagosport”: bici, posturale e canoa

Entra nel vivo il programma degli appuntamenti promosso dalla Comunità Pontina dello Sport di cui la città di Fondi fa parte assieme ai Comuni di Sabaudia, Terracina, Maenza, Priverno, Pontinia, Latina, San Felice Circeo e Formia.

A qualche mese dall’ottenimento del titolo conferito da Aces Europe, è in dirittura d’arrivo il cartellone frutto del lavoro sinergico di tutte le località pontine che stanno facendo squadra per promuovere lo sport come stile di vita, strumento di inclusione e mezzo per l’accrescimento del benessere psicofisico della popolazione.

Dopo il successo dello scorso anno, Fondi ripropone “Lagosport”, iniziativa ormai giunta alla seconda edizione che nel 2023 ha destato grande interesse tra grandi e piccini.

L’appuntamento è domenica 19 maggio, dalle 10:00 alle 18:00, presso l’A.S.D. Canoa Club Raddotto, in via Maginotti a Fondi.

Il programma sportivo prenderà il via con una ciclopedalata del lago con inizio alle ore 10:00 da Piazza De Gasperi e proseguirà con lezioni di posturale gratuite, prove di canoa e canottaggio nello specchio d’acqua e simulatori a terra.

Alle 12:00 è previsto un momento dedicato ai saluti istituzionali durante il quale saranno illustrate ai le motivazioni alla base della giornata e del titolo conferito alla Comunità Pontina dall’Aces.

Tra i momenti più attesi l’inaugurazione del “Fondi Free Bike”, un punto allestito presso Cicli Rebike, in via Madonna delle Grazie, in cui sarà possibile noleggiare gratuitamente le bici del Comune di Fondi ma anche chiedere informazioni sul territorio e sulla Comunità Pontina dello Sport.

L’evento gode del patrocinio del Parco regionale naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi ed è organizzato in collaborazione con il team organizzativo di Fondi città europea dello sport, il Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, l’A.S.D. Canoa Club Raddotto e l’A.S.D. Chinesio Starlight.

«Siamo orgogliosi di far parte della Comunità Pontina dello Sport – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro – è un modo per mantenere alta l’attenzione su tematiche importanti, per promuovere il territorio ma anche per fare squadra con le cittadine pontine in un’ottica di supporto reciproco e amicizia».