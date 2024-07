“Il Circo delle Meraviglie” di Silvia Lisena: vivere immersi in una coltre di oscurità

Casa Editrice: Abrabooks

Genere: Narrativa contemporanea

Pagine: 211

Prezzo: 16,00 €

«C’erano giorni in cui Daniel ergeva intorno a sé un muro impenetrabile e si chiudeva in un ostinato mutismo. Erano i peggiori: passavamo ore seduti fianco a fianco senza proferire parola, anche perché, se avessi provato a intavolare la più banale delle conversazioni, avrebbe immediatamente replicato che non era necessario che mi recassi lì, che avrei dovuto lasciarlo solo. Ma in fondo ero sicura che lui apprezzasse questa mia vicinanza condita da una rispettosa distanza. Non me l’avrebbe mai detto. Avremmo aspettato il giorno in cui tornava in buona e tutto sarebbe ripreso a scorrere come se la parentesi non fosse esistita, una sorta di tabù. Eppure, in quei momenti il mare che imperversava tacito nei suoi occhi era qualcosa di magneticamente attraente, un abisso che custodiva tesori preziosi e fragili; la forza impetuosa della corrente poteva respingere i più, ma allo stesso tempo sembrava invitare quell’unico sub temerario a tuffarvisi dentro, gettandosi all’indietro in una posizione di ingenuo e sincero abbandono, per cercare di carpire il segreto di tanta oscurità»: nel romanzo “Il Circo delle Meraviglie” di Silvia Lisena si racconta una storia delicata e malinconica, con protagonisti due giovani che tentano di amarsi nonostante la cupa coltre che avvolge uno dei due. Astrid, che in quest’opera è la sensibile e toccante voce narrante, incontra Daniel al Circo delle Meraviglie: il ragazzo è un acrobata, e la affascina immediatamente con le sue abilità di circense; in seguito, la giovane verrà ammagliata anche dal carattere dolce di Daniel, e dal suo essere un ribelle e piacevolmente sopra le righe. Daniel ha però un segreto che presto le verrà rivelato, complicando la storia d’amore che nasce tra loro: dopo aver vissuto un grave trauma da bambino – la morte in un incidente dei suoi genitori – il ragazzo è cresciuto preda di una forte depressione. Daniel chiama il suo disturbo il Morbo Nero: un mostro oscuro che è ormai diventato il suo aguzzino, complicandogli la vita e le sue relazioni. Con Astrid sembra riuscire a stare meglio ma è solo una situazione temporanea: quella malattia dell’anima non può essere scalfita neanche dalla potenza di un grande amore, sebbene la ragazza faccia di tutto per aiutarlo. Silvia Lisena ci conduce in una vicenda emozionante in cui Astrid ci offre un’importante lezione di vita: a volte lasciare andare è l’unica cosa da fare, a volte il rispetto non va di pari passo con l’amore e ci si deve quindi fermare e chiedersi cosa davvero si possa fare per il bene dell’altro.

