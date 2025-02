Il Grande Giorno, tutto sul film di Aldo, Giovanni e Giacomo: trama e cast

Il film di e con Aldo, Giovanni e Giacomo arriva su Mediaset. Il Grande Giorno è una commedia girata sul Lago di Como: ecco tutte le informazioni.

Dopo essere sbarcato su Netflix, la pellicola con i tre attori comici arriva martedì 17 febbraio in prima serata su Canale 5. L’opera cinematografica uscita nel 2022 si intitola Il Grande Giorno è una commedia divertente, che mette al centro i valori importanti della famiglia e dell’amicizia. Un film apprezzato da pubblico e critica.

Il regista Massimo Venier è tornato a dirigere per la settima volta il famoso trio di comici italiani: Aldo, Giovanni e Giacomo, portando sul grande schermo una commedia amara. Si tratta del tredicesimo film del trio ed è stato accolto favorevolmente dalla critica e dal pubblico, incassando più di 7 milioni di euro. Un risultato al botteghino che lo ha reso il maggior successo italiano post Covid fino all’uscita di C’è ancora domani.

La produzione della pellicola è stata a cura di Emanuela Rossi, sostituendo di fatto il produttore storico del trio Paolo Guerra, scomparso nel 2020. Le riprese del film si sono tenute prezzo Villa Frua, nel comune di Stresa, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, e tra il Lago di Como, Milano, il Lago Maggiore e le colline della Brianza.

Il Grande Giorno su Canale 5, la trama e il cast del film

Ne Il Grande Giorno, i protagonisti sono Aldo, Giovanni e Giacomo, ma accanto a loro ci sono molti altri nomi della scena cinematografica italiana: Antonella Attili, Elena Lietti, Lucia Mascino, Margherita Mannino, Giovanni Anzaldo, Pietro Ragusa, Francesco Brandi, Dina Braschi, Andrea Bruschi, Davide Calgaro, Marouane Zotti, Noemi Apuzzo, Matilde Benedusi, Jerry Mastrodomenico, Eleonora Romandini, Roberto Citran, più un cameo di Francesco Renga.

La trama del film segue le vicende del matrimonio tra Elio e Caterina, la figlia di Giovanni e il figlio di Giacomo. I due uomini si conoscono da molto tempo e hanno condiviso tutto: l’azienda, le vacanze, gli affetti e molto altro ancora. E ora sono pronti a vedere i loro figli unirsi, che sarà un modo anche per suggellare la loro amicizia indissolubile. I due padri non hanno badato a spese per le nozze, organizzando tre giorni di festeggiamenti.

A rovinare la situazione però sarà Margherita, l’ex moglie di Giovanni e madre della sposa, che ha deciso di arrivare al matrimonio con il compagno Aldo, un uomo casinista, simpatico ed espansivo. Sarà proprio li ad abbattersi sul matrimonio come un uragano, infilando una serie di incidenti divertenti e inanellando delle gaffes imbarazzanti.

Giovanni e Giacomo proveranno ad arginare Aldo in tutti i modi, ma quello che non si aspettano è che la figura di Aldo farà in modo di portare a galla alcuni contrasti nascosti tra i due amici, mettendo in discussione il loro rapporto, i loro legami affettivi e non solo. L’uomo metterà i due alle strette, mettendo in dubbio la loro felicità.