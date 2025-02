Il mio smartphone impiegava una vita a ricaricarsi, ora so perché: mai più questo errore

Cerchiamo di capire che cosa possiamo fare per evitare che il cellulare impieghi troppe ore per caricarsi. Ecco i consigli che cercavi.

Quante volte siamo convinti che il nostro telefono dopo poco tempo si sia caricato ma andiamo a controllare ed è praticamente come prima? Purtroppo succede molto di frequente. Ma noi oggi ti vogliamo indicare per quale motivo accade. In questo modo possiamo evitare di fare errori ed essere sicuri che si carichi velocemente.

Siamo certi di aver stuzzicato la tua fantasia e di conseguenza scorri le prossime righe per prendere appunti. Una volta provati i nostri consigli noterai la netta differenza.

Carica velocemente il tuo smartphone in questo modo

Capita molto spesso con i nostri super smartphone che ci impieghino tanto tempo per caricarsi. Solitamente la carica rapida dovrebbe funziona ed in un paio di ore caricare completamente il nostro supporto. Ma ci sono vari motivi per il quale questo non avviene. La maggior parte delle volte potrebbe essere anche qualcosa di meccanico.

Come ad esempio il cavo USB danneggiato. Quante volte li guardiamo e sono sporchi, piegati, arrotolati o schiacciati. Questo, ovviamente, incide per quanto riguarda le tempistiche di ricarica. Un altro dettaglio sono anche le estremità del cavo che ci possono riempire di lanugine. Ovviamente, se vediamo che è rovinato procediamo alla sua sostituzione.

In commercio ci sono di tutti i prezzi e lunghezze. Un’altro motivo molto importante per il quale la nostra batteria si carica con estrema lentezza sono le applicazioni in background. Si, forse non lo sai ma alcune applicazioni continuano a funzionare e scaricano la nostra batteria, specialmente se abbiamo un prodotto Android.

Quindi, eliminiamo o meglio chiudiamo le nostre applicazioni quando vogliamo mettere in carica il telefono in questo modo la sua carica sarà sicuramente più veloce. Ovviamente, un’altro motivo per il quale si carica con lentezza in nostro cellulare dipende da noi. Se lo utilizziamo mentre è in carica non raggiungerà mai il 100%.

Non controlliamo Instagram o gli altri social e soprattutto spengiamo il wi-fi o la connessione Bluetooth. Meno cose ci sono attive e prima il nostro telefono si ricarica. La soluzione ideale sarebbe quella di spengerlo! Quindi, adesso che conosci tutti questi consigli fai attenzione a come utilizzi il tuo smartphone quando vuoi caricarlo in modo rapido.

E ricorda che se stacchi da tutto e tutti per circa una oretta non succede nulla, anzi! Ti aiuta sicuramente a rilassarti e poi potrai goderti al meglio il tuo telefono completamente carico.