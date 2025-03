Il Paradiso delle Signore: Adelaide sconvolge tutti, gesto terribile di Umberto

Ne Il Paradiso delle Signore ci aspettano davvero delle novità incredibili. La prima a sconvolgere tutti sarà Adelaide, mentre Umberto si renderà protagonista di un gesto terribile.

Le anticipazioni ci fanno capire che la prossima settimana della soap opera della Rai sarà davvero tumultuosa.

Proseguono le avventure all’interno del Grande Magazzino a Milano con le puntate dal 17 al 21 marzo che sono piene di sorprese. Si parte domani con la Galleria Milano Moda che è pronta a esporre in vetrina l’orgoglio della nuova collezione, questo però genererà delle polemiche visto che è identico a quello realizzato da un altro stilista, Botteri. Questo sarà furioso per il furto della sua idea e finirà per prendersela con Giulia Furlan.

Ci sarà poi da valutare come la prenderanno le Veneri che fin da subito sembreranno molto preoccupate per l’accaduto. Tra queste emergerà Marta pronta a chiedere delle spiegazioni a Odile. Intanto Rosa si scaglierà contro Tancredi che nega di essere stato minimamente coinvolto in questo clamoroso episodio. Nonostante questo dovrà difendersi perché nessuno gli crederà. Botteri farà a pezzi la sua creazione con Delia che lo osserverà di nascosto in silenzio soffrendo con lui.

Ma cosa accadrà ad Adelaide e a Umberto?

Adelaide e Umberto protagonisti inattesi a Il Paradiso delle Signore

Adelaide sconvolgerà tutti a Il Paradiso delle Signore, la donna infatti è pronta a tornare e questo sorprende visto che non ce l’aspettavamo più. Nella puntata di venerdì 2 marzo pare che arriverà un messaggio a Villa Guarnieri proprio da parte dell’affascinante donna. Anche Umberto sarà stupito e in parte commosso per questo ritorno.

Prenderà la palla al balzo per poi confessare un’atroce verità sulla contessa a Marta, Odile e Marcello commettendole un gesto alle spalle che nessuno si sarebbe mai aspettato. Saranno questi due i grandi colpi di scena della settimana che si accompagnerà anche a tanti altri piccoli dettagli che non possiamo fare a meno di trascurare.

Umberto sarà insospettito fin dall’inizio dal comportamento di Italo che arriverà a chiedere il permesso per lasciare la Villa per qualche giorno. Invece Giulia Furlan festeggerà il successo della nuova collezione facendo andare ancora più su tutte le furie Botteri che si sfogherà sia con Delia che con Concetta. Non si escludono anche dei provvedimenti legali anche se è difficile pensare che questi possa avere le prove per inchiodare la casa di moda che in questo momento sta pensando a come gestire un successo non meritato.