Il Paradiso delle Signore si ferma, telespettatori furiosi: ufficiale lo stop

Il Paradiso delle Signore si ferma con i telespettatori che sono furiosi, ufficiale lo stop che arriva direttamente dalla Rai. Cosa dobbiamo aspettarci?

La soap opera tiene compagnia a milioni di italiani nel pomeriggio come dimostrano gli ascolti che sono sempre più importanti.

La serie tv è stata trasmessa per la prima volta nel nostro paese nel 2015 e da quel momento è andata in scena per nove stagioni con 1144 episodi. Il suo arrivo era stato in punta di piedi, non convincendo fin da subito, ma l’evolversi della trama e degli eventi ha portato a creare un pubblico fedele e fidelizzato.

Vagamente ispirato al romanzo Al paradiso delle signore di Emile Zola è ambientata a Milano tra gli anni cinquanta e sessanta. Le riprese si sono svolte completamente nei teatri di posa Videa di Roma dove è stato costruito questo centro commerciale dove si evolvono differenti storie legate all’amore e a tante situazioni molto promettenti.

Nelle ultime ore però è arrivata una informazione davvero molto delicata che ha lasciato tutti spiazzati. Sui social network sono arrivati i primi messaggi da parte del pubblico che è sembrato piuttosto arrabbiato e soprattutto teso per questa pausa che in molti non si aspettavano.

Il Paradiso delle Signore si ferma, la decisione

La rete ha deciso per Il Paradiso delle Signore uno stop imprevisto. Cambia la programmazione di aprile con la soap opera italiana che non andrà in onda il 21 aprile prossimo e cioè nel giorno di Pasquetta. Uno stop per le feste che è legato anche a tante altre trasmissioni tra cui anche il serale Stasera tutto è possibile condotto da Stefano De Martino che invece cederà direttamente il posto a Belve di Francesca Fagnani.

La soap inoltre si fermerà anche nella giornata del 25 aprile che cadrà di giovedì, la festa della Liberazione farà slittare un’altra puntata della soap che invece sarà trasmessa regolarmente negli altri giorni.

Il pubblico però non si accontenta e vorrebbe vedere anche durante i giorni delle vacanze vedere la trasmissione andare in onda anche nei giorni delle feste. La Rai però deve tutelare l’esperienza del pubblico in generale e non solo quello dei fedelissimi della soap opera che oggi sembrano un po’ disfattisti sulla programmazione. Difficile pensare che la rete possa cambiare idea, ma sicuramente c’è anche grande attenzione da parte di quello che dice la fanbase. Vedremo quello che accadrà nelle prossime settimane con la possibilità di qualche differenza.