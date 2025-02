Il primo Festival di Sanremo in assoluto lo ha vinto lei: la sua canzone oggi è famosa in tutto il mondo

La maggior parte di noi, naturalmente, non può ricordare il primo Festival di Sanremo in quanto non eravamo neppure ancora nati. Non potete nemmeno immaginare chi fu la prima vincitrice e quale fu la canzone che trionfò!

Ormai manca pochissimo all’inizio della 75esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse della canzone popolare più amata e seguita dal pubblico che, anche quest’anno, si terrà nella meravigliosa cornice del teatro Ariston. Quest’anno, al timone del Festival, un grande ritorno: Carlo Conti.

Dopo 5 anni di direzione artistica di Amadeus, il Festival di Sanremo 2025 sarà sotto l’egida del simpaticissimo presentatore toscano che non è certo alla sua prima esperienza all’Ariston. Ad affiancarlo si alterneranno diversi personaggi del mondo dello spettacolo come Antonella Clerici, Gerry Scotti e Katia Follesa.

Come ha anticipata Carlo Conti, quello di quest’anno vuole essere un “Festival corale”, cioè a più voci, dove ognuno porterà un po’ di se stesso, della sua personalità e delle sue competenze. Siamo tutti in trepidante attesa di ascoltare i brani dei cantanti in gara e c’è già chi fa il tifo per un artista piuttosto che per un altro.

Ma facciamo un passo indietro, anzi: parecchi passi indietro…Chi vinse la prima edizione del Festival? La prima edizione risale al 1951: molti di noi non erano nemmeno nati. Non potete nemmeno immaginare chi fu la vincitrice quell’anno e con quale canzone trionfò. Piccolo spoiler: si tratta di una canzone che cantiamo ancora oggi!

Festival di Sanremo: ecco chi vinse la prima edizione

Ce lo stiamo chiedendo in tanti: chi trionferà quest’anno a Sanremo? Prima ancora di aver ascoltato i brani in gara, molti di noi già stanno facendo il tifo per il loro “beniamino” o per la loro prediletta. Per scoprirlo dovremo aspettare la fine della kermesse musicale. Intanto, però, scopriamo, chi vinse la prima edizione del Festival della canzone italiana: quella del 1951.

Dal 1951 ad oggi il mondo è cambiato parecchio e il Festival di Sanremo di conseguenza. Anche il mondo dello spettacolo, infatti, segue le mutazioni sociali e culturali e, in qualche modo, le rispecchia. Molti di noi ricorderanno i festival degli anni ’80 e ’90 quando il conduttore storico era Pippo Baudo il quale ogni anno era affiancato da due soubrette: una mora e una bionda.

Con gli anni questa usanza di un conduttore affiancato da due donne è stata superata e oggi vediamo kermesse con più volti a dirigere il coro. Per quel che riguarda i cantanti e i vincitori alcuni li porteremo sempre nel cuore, altri li abbiamo dimenticati poco dopo.

Ma chi vinse la prima edizione del Festival, quella del 1951? A trionfare quell’anno fu una donna: Nilla Pizzi. Il brano che la portò alla vittoria, incredibile ma vero, è una canzone che cantiamo ancora oggi: “Grazie dei fiori”. Piccola curiosità: all’epoca i brani in gara erano solo 20 interpretati tutti da appena tre cantanti: Nilla Pizzi, Achille Togliani e il Duo Fasano.

Inoltre il Festival, inizialmente, non si svolgeva al Teatro Ariston ma dentro le sale del Teatro del Casinò di Sanremo. Il format fu ideato da Giulio Razzi – compositore e direttore d’orchestra nonché nipote del grande Giacomo Puccini – ed ebbe un buon successo fino agli anni ’70 quando poi subì una battuta d’arresto. Negli anni ’80 la kermesse canora tornò alla ribalda grazie al mitico Pippo Baudo.