Il risparmio inizia in cucina: con questi 3 trucchi avrai tanti soldi in più alla fine del mese

Non riesci mai a mettere da parte nemmeno un euro e arrivi sempre a pelo alla fine di ogni mese? Ti svelo io tre trucchi per iniziare a risparmiare da oggi stesso.

Come mai le nostre nonne con la metà dei soldi che abbiamo noi oggi arrivavano tranquille a fine mese mentre noi ci arriviamo “strozzate”? Beh una risposta giusta non esiste in quanto i tempi sono troppo diversi e fare paragoni non solo sarebbe inutile ma non avrebbe neppure senso.

Sarebbe come fare il confronto tra due mondi diversi. Una cosa però è sicura: le nostre nonne avevano delle piccole strategie a cui dovremmo ispirarci. E non si tratta di fare il pane o la pasta o la salsa di pomodoro in casa ogni settimana come facevano loro perché, obiettivamente, oggi nessuna di noi ha il tempo.

Si tratta di copiare qualche trucchetto che vale oggi esattamente come valeva 40 o 50 anni fa. Perché ricordiamoci sempre che risparmiare è come dimagrire: non bastano solo le intenzioni e la buona volontà ma serve anche una buona strategia di “battaglia” che sia, però, anche semplice e sostenibile nel lungo periodo altrimenti, se comporterà rinunce estreme, molleremo il colpo dopo poco.

Con questi 3 semplici trucchetti il risparmio è garantito

Le hai provate tutte ma alla fine del mese ci arrivi sempre con l’acqua alla gola e non riesci a mettere via nemmeno un euro? Evidentemente ti manca quel pizzico di strategia che serve per vincere ogni battaglia, soprattutto quella contro il carovita. Di seguito ti svelo tre trucchetti che ho “copiato” a mia nonna e li ho un po’ riadattati in base alle esigenze dei tempi moderni.

Il primo trucco è imparare a congelare gli alimenti! Il freezer, se usato con saggezza, diventa un alleato insostituibile in cucina. Dunque non preoccuparti di cucinare un po’ di più nel giorno in cui hai tempo: abbonda pure, poi fai monoporzioni e congela. Mi raccomando: freezer sempre ben sbrinato in quanto ghiaccio e brina fanno consumare molta più energia e questo fa lievitare le bollette.

Non solo: ho scoperto che anche molti cibi già cotti possono essere congelati. Qualche esempio? Le lasagne, la pasta al forno ma anche i soffritti e i sughi o le torte da colazione o i muffins: puoi congelarli e poi scongelarli al momento opportuno. Risparmierai non solo soldi ma anche tantissimo tempo.

Secondo trucco: pianificazione! Se vai al supermercato senza avere le idee ben chiare di cosa ti serve, comprerai un po’ di tutto, molto più del necessario e, soprattutto, molte cose inutili. Non basta fare la lista della spesa: ogni sera scrivi su un foglio i due o tre pasti che cucinerai per i giorni seguenti, almeno quando andrai al supermercato comprerai solo ciò che ti serve per comporre i tuoi pasti.

Infine ultimo trucchetto “salva portafoglio”: riciclare! Le ricette del riciclo oltre a farti risparmiare tantissimo denaro, sono anche le più buone. Ti è avanzato dell’arrosto oppure del pesce bollito? Fai delle polpette. Ti sono avanzate delle verdure cotte? Fai una torta salata o delle crocchette? Il risotto avanzato se sei a Milano diventa riso al salto, da Roma in giù si trasforma in squisiti arancini o supplì. La fantasia è amica del risparmio!