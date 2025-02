Iliad vuole comprare TIM: rivoluzione in arrivo per tutti gli abbonati

In arrivo una vera e propria rivoluzione per tutti gli abbonati con Iliad che sembra pronta a comprare TIM. Ma davvero sarà così? Andiamo a vedere.

Voci sulla possibile cessione della società telefonica italiana, si alimentano i rumor con qualche polemica di troppo in merito alla questione.

La TIM è una vera e propria istituzione per il nostro paese, sigla che sta a significare Telecom Italia Mobile e che proviene dalla vecchia Sip che molti di voi, soprattutto i più grandi, ricorderanno ancora. Oggi però questa potrebbe perdere la sua identità, venduta a una società che negli ultimi anni ha avuto un vero e proprio boom.

La società di telecomunicazioni francese è sicuramente più giovane e partita in punta di piedi. Negli ultimi 4-5 anni però nel nostro paese sono sempre stati di più quelli che sono passati a questa compagnia stupiti dai prezzi davvero concorrenziali e dalle prestazioni eccezionalmente stabili.

Oggi vogliamo approfondire alcuni aspetti molto importanti legati a questa nuova compagnia che ha deciso di irrompere sul mercato italiano e di cercare magari di dare una sterzata ulteriore che di sicuro in pochi si aspettano. Ma sarà davvero così spianata la strada?

Iliad compra TIM? Ecco la verità

Iliad si è dimostrata interessata ad acquisire l’azienda TIM per ampliare ulteriormente il suo predominio nel mondo della telefonia in tutto il mondo e soprattutto nel nostro paese. Interessante è stato il segnale lanciato al governo per cercare di aggregare le varie telecomunicazioni, favorendo gli investimenti e ponendo fine alla stucchevole guerra alle tariffe.

Non si tratta di certo di buone nuove, perché Iliad già in passato aveva dimostrato interesse per altre aziende tra cui anche Vodafone Italia l’altra leader del settore nel nostro passato L’operatore con il logo tondo e rosso però era passato in mano alla Swisscom lasciando i francesi con un niente di fatto in mano.

Il Corriere della Sera ha specificato che ci sarebbero già stati dei colloqui avvenuti tra emissari dell’operatore francese e i rappresentati del Ministero dell’Economia e della Finanza per parlare proprio di questo passaggio. Colloqui che però per il momento non sono stati confermati, ma nemmeno smentiti.

Si apre dunque una possibilità interessante che potrebbe permettere al leader delle comunicazioni italiane di vivere una nuova era che però per alcuni dovrebbe rimanere nazionale e non passare nelle mani dei transalpini. Ulteriori novità arriveranno di sicuro nelle prossime settimane.