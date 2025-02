Imma Tataranni, grande ritorno: scenario da fiaba, ecco dov’è stata girata la serie

È finito il conto alla rovescia per Imma Tataranni. La serie TV di Rai 1 sta per tornare in onda: ecco qual è stata la location scelta per il set.

Dopo una lunga attesa, adesso il pubblico ha finalmente l’occasione di vedere in televisione le nuove puntate di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, che torna in onda con gli episodi inediti della quarta stagione, tra nuovi casi e svolte personali. La popolare fiction della rete ammiraglia Rai, che vede di nuovo Vanessa Scalera come protagonista, torna in TV da domenica 23 febbraio e la narrazione riprenderà da dove le vicende della magistrata si erano interrotte.

La quarta stagione della fiction tratta liberamente dai romanzi di Mariolina Venezia è composta da quattro episodi inediti. Gli sceneggiatori Salvatore De Mola, Michele Pellegrini, Pier Paolo Piciarelli e Pierpaolo Pirone hanno adattato il materiale letterario della scrittrice mantenendo l’equilibrio commedia agrodolce e giallo investigativo che ha portato milioni di telespettatori ad amare il personaggio di Imma Tataranni, una protagonista sui generis, con abiti sgargianti e carattere eccentrico.

Imma Tataranni, dove è ambientata: tutti i luoghi la serie TV con Vanessa Scalera

Dopo un anno e mezzo, Vanessa Scalera tornerà a indossare i panni dell’ironica, incorruttibile, testarda, professionale e solida Imma Tataranni, sostituto procuratore in grado di risolvere anche i casi più complessi. Una serie televisiva di successo in casa Rai, che ha saputo regalare ascolti importanti all’azienda. La quarta stagione ha confermato la collaborazione tra Rai Fiction e la casa di produzione IBC Movie.

Le riprese delle nuove puntate della fiction sono iniziate il 23 agosto 2024, si sono concentrate principalmente tra Basilicata e Lazio e si sono protratte fino a dicembre. Il cuore pulsante della serie TV, però, è Matera, città patrimonio UNESCO, sia per quanto riguarda la narrativa che l’ambientazione, ma parte della fiction è stata girata anche a Roma, soprattutto per quanto riguarda le scene interne.

Gli scenari suggestivi, però, sono dovuti alla bellezza dei Sassi e i posti lucani, che fanno da sfondo alla storia raccontata nella serie televisiva. Non a caso, infatti, proprio Matera è stata scelta come base operativa per le riprese ed è la vera protagonista. Entrando nel dettaglio, i telespettatori potranno vedere numerosi luoghi simbolo della città della Basilicata.

I posti chiave di Matera in cui è stata girata la serie tv sono da Piazza San Pietro Caveoso alle chiese rupestri, dove è impossibile non rimanere folgorati dalla bellezza di quei luoghi. Un radicamento locale che ha reso la fiction ancora più iconica agli occhi dei telespettatori, che adesso avranno l’occasione nel vedere confermata l’attenzione e l’amore per la regione meridionale.