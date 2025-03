Imma Tataranni, non solo in tv: ecco come rivedere le puntate dove e quando vuoi

Imma Tataranni è visibile anche in un altro modo e non solo in TV. Le puntate possono essere riviste: ecco dove e quando.

Dopo diversi mesi di attesa, la serie televisiva Imma Tataranni – Sostituto Procuratore è tornata in onda su Rai Uno con la quarta stagione, i cui episodi continuano ad essere tratti dai romanzi dell’autrice Mariolina Venezia. La fiction ha preso il via domenica 23 febbraio 2025, quando è andata in onda il primo dei quattro appuntamenti previsti sulla rete ammiraglia.

La protagonista è sempre Vanessa Scalera, la quale è tornata a indossare i panni della simpatica e intransigente Tataranni. Una donna forte, determinata e combattiva dalla memoria straordinaria e con un forte senso della giustizia che la muove nel suo lavoro. Esattamente come accaduto nelle prime tre stagioni, anche nella quarta i telespettatori hanno l’occasione di seguire i vari casi e, allo stesso tempo, le vicende della vita privata e matrimoniale della procuratrice.

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 4: dove rivedere le puntate

Nella quarta stagione di Imma Tataranni, la protagonista è impegnata non solo con il suo lavoro da procuratrice, ma anche capire che cosa vuole nella sua vita e se è il caso di rimettere insieme i pezzi del suo matrimonio, andando in frantumi alla fine della terza stagione, quando la donna ha scoperto del tradimento del marito Pietro con Sara. Proprio in questa precaria situazione, Imma si è avvicinata al maresciallo Calogiuri, con il quale ha iniziato una relazione passionale.

Nel cast della serie, ci sono attori di livello nazionale apprezzati dal grande pubblico. Oltre a Vanessa Scalera, troviamo Massmiliano Gallo, che interpreta il ruolo di Pietro De Ruggeri, il marito di Imma. Ippazio Calogiuri ha il volto di Alessio Lapice, mentre Barbara Ronchi interpreta la cancelliera e amica di Imma Daiana De Santis. Ma non finisce qui, perché nel cast di attori c’è pure Carlo Buccirosso, che è il procuratore capo Alessandro Vitali, mentre Cesare Bocci è il pregiudicato Saverio Romaniello.

Per il momento sono andate già in onda le prime due puntate, mentre la terza e la quarta sono previste domenica 9 marzo e domenica 23 marzo. Per chi non avesse avuto la possibilità di seguire gli episodi, potrà recuperare le puntate su RaiPlay. Sulla piattaforma streaming vengono caricate ogni puntata già trasmessa sulla rete ammiraglia. Il servizio è gratuito e i telespettatori avranno modo anche di fare un rewatch delle prime tre stagioni.

Ogni puntata dura circa 110 minuti e a RaiPlay si potrà entrare usando diversi dispositivi, tra cui smartphone, PC, tablet e Smart TV. Per poter seguire le regole, ci sono alcuni passaggi da seguire: accedere al sito www.raiplay.it o tramite app; effettuare l’accesso (la registrazione è gratuita); nella barra di ricerca cercare “Imma Tataranni”; selezionare la stagione e l’episodio che si vuole visionare.