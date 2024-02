In possesso di parti meccaniche rubate, due persone denunciate

Nel corso della giornata del 27 febbraio c.a. a a Monte San Biagio (LT), i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione in concorso, due cittadini rispettivamente classe 2002 e 2003 entrambi residenti a Fondi (LT).

I predetti, sono stati trovati in possesso di alcune parti meccaniche appartenenti a un mezzo agricolo di proprietà di un cittadino classe 59 residente anch’egli a Fondi (LT), il quale in data 16 gennaio c.a. aveva denunciato il furto delle parti mancanti.

La refurtiva recuperata, è stata riconsegnata al legittimo proprietario.