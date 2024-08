Incidente a Terracina, perde la vita 28enne di Gaeta

Nella mattinata odierna a Terracina (LT), i Carabinieri del locale N.O.R.M., sono intervenuti su un incidente stradale occorso in via Appia direzione Terracina (LT) dove un ragazzo di 28 anni originario di Gaeta (LT),

ma residente a Roma, ha perso la vita.

Da una prima dinamica fatta da un testimone utente della strada, il centauro probabilmente per un malore, invadeva la corsia opposta impattando frontalmente con un camion che sopraggiungeva.