Incidente tra auto e scooter, centauro trasportato in ospedale

Nella mattinata del 12 maggio c.a. a Terracina (LT), i Carabinieri del dipendente N.O.R. – Aliquota Radiomobile, sono intervenuti su un sinistro stradale che ha coinvolto un’autovettura di proprietà e condotta da un cittadino classe 83 residente a Latina e un ciclomotore di proprietà e condotto da un cittadino classe 74 residente a Terracina (LT).

Per cause in corso di accertamento, il conducente del ciclomotore, con direzione Terracina (LT) centro, giunto a un incrocio, ha urtato la ruota posteriore destra dell’autovettura condotta dal 41enne.

Il conducente del ciclomotore, sprovvisto di patente di guida e di assicurazione, è stato trasportato presso il locale nosocomio, dal personale del 118 intervenuto.

I veicoli sono stati posti sotto sequestro.