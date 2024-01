Indebita percezione del reddito di cittadinanza, denunciato

Nel corso della mattinata del 09 gennaio c.a. a Latina (LT), i Carabinieri del dipendente N.O.R. – Sezione Operativa, a conclusion di mirati accertamenti esperiti unitamente ai Militari del Nucleo Ispettorato del lavoro di Latina (LT), deferivano in stato di libertà un cittadino classe 87 residente a Latina poichè lo stesso aveva falsamente attestato il possesso di requisiti necessari per la percezione del sussidio del reddito di inclusione e un cittadino classe 84 anch’egli residente a Latina il quale aveva omesso di comunicare, in qualità di componente di nucleo familiar, di riconosciuti beneficiary del citato sostegno, le variazioni reddituali e patrimoniali, percependo di fatto indebitamente le somme erogate.