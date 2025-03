International street food: il viaggio tra i sapori del mondo arriva anche a Latina

A Latina sta per arrivare l’International street food, un evento attesissimo da parte degli amanti del cibo di strada e non solo: ecco le date ufficiali.

L’International street food è un evento molto amato dagli appassionati di cibo di strada, che si sposta in diverse città italiane durante tutto l’anno. Un’occasione unica per conoscere meglio i diversi sapori provenienti da ogni parte del mondo, senza allontanarsi da casa.

Il format è stato ideato da Alfredo Orofino che, con la collaborazione di altri professionisti del settore e non solo, è riuscito a dar vita ad un vero e proprio fenomeno gastronomico, oggi conosciuto su tutto il territorio nazionale ed anche oltre.

Dopo essere sbarcato lo scorso 28 febbraio a Pontecorvo, in provincia di Frosinone, l’International street food è orma pronto ad arrivare anche a Latina. Vediamo subito quando.

International street food: le date e il programma dell’attesissimo evento a Latina

È tutto pronto per l’arrivo dell’International street food a Latina. La celebre manifestazione gastronomica che porta in scena un vero e proprio viaggio attraverso i sapori del cibo di strada proveniente da ogni parte del mondo e che animerà la città da venerdì 7 a domenica 9 marzo 2025.

L’appuntamento è in Piazza del Quadrato – Viale Italia, dalle ore 18 alle ore 24 di venerdì 7 e dalle ore 12 alle ore 24 di sabato 8 e domenica 9. L’ingresso all’evento è gratuito e in questa occasione si potranno gustare i migliori street food internazionali, dell’ottima birra artigianale prodotta da microbirrifici d’Italia e dal mondo e dolci tipici della tradizione Italiana ed internazionale. Non mancheranno inoltre opzioni di cibo e birra senza glutine per chi soffre di intolleranze.

Un appuntamento assolutamente da non perdere che celebra non solo lo street food a livello internazionale, ma anche le tradizioni italiane. Le parole d’ordine sono ‘eccellenza’, ‘qualità’, ‘tradizione’ e ‘originalità’. Il week end che sta per arrivare siete dunque tutti invitati!

Se, però, non riuscirete ad essere nei pressi di Latina questo fine settimana, potete partecipare alla manifestazione anche in una qualsiasi altra tappa del tour. Sempre dal 7 al 9 marzo, l’International street food sarà presente anche a Pontedera e a Ferrara, mentre dal 14 al 16 marzo gli stand gastronomici animeranno le città di Teramo (anche il 13), Pordenone, Roma e Pisa.

A seguire, l’appuntamento è dal 21 al 23 marzo a Modena, Veroli, Colle Val d’Elsa e Ascoli e dal 28 al 30 marzo a Perugia, Porto San Giorgio e Asti. Si ricorda che queste sono solo le tappe di marzo e che il calendario è in perenne aggiornamento. Per saperne di più si consiglia di visitare il sito Internet dedicato.