iPhone SE 2025, leak sul prossimo modello: display OLED, miglioria per le foto e data di uscita

Come sarà il nuovo iPhone SE 2025? Secondo alcune indiscrezioni potrebbe avere uno schermo migliore e una fotocamera senza precedenti!

Cos’è un iPhone SE e perché questo prodotto è così atteso da milioni di utenti? Innanzitutto partiamo col dire che l’acronimo SE sta per “special edition” e indica dunque un’edizione speciale di uno dei dispositivi elettronici più celebri al mondo: lo smartphone firmato Apple. La sua caratteristica principale è quella di offrire molte delle caratteristiche principali degli iPhone di fascia alta, ma a un prezzo più accessibile. In altre parole, gli utenti che vogliono provare l’esperienza di un iPhone, ma spendendo di meno, possono provare un SE.

L’unico problema è che l’ultima versione di iPhone SE risale al 2022. A differenza degli smartphone di fascia alta, che ogni anno vengono ripresentati dall’azienda sotto nuove vesti (attualmente siamo al sedicesimo modello di iPhone), gli SE non subiscono aggiornamenti annuali.

In seguito all’entrata in vigore delle normative UE sugli attacchi dei caricatori dei dispositivi elettronici, inoltre, quel modello di SE è stato ritirato dal mercato. Esso era infatti dotato di attacco lightning, mentre attualmente tutti gli smartphone (compresi quelli Apple) devono presentare un attacco universale C.

Quest’anno arriva il nuovo iPhone SE: non se ne vedeva uno dal 2022

Ebbene, dal 2022 abbiamo dovuto attendere il 2025: quest’anno alcune indiscrezioni parlano dell’uscita di un nuovo modello di iPhone SE. Scopriamone le caratteristiche e le novità. Innanzitutto partiamo col dire che le novità più importanti riguarderanno il display e la fotocamera.

In particolare il display OLED potrebbe adottare una tecnologia già testata su iPhone 13, la LTPS (Low-Temperature Polycrystalline Silicon). Ciò comporterebbe un netto miglioramento rispetto agli schermi LED. Inoltre la produzione di questi display potrebbe essere affidata a LG Display e BOE, con la prima responsabile di almeno il 30% della produzione.

Per quanto riguarda la fotocamera si parla di un salto di qualità che la porterà dai 12 P dell’ultima versione ai ben 48 P della nuova. Anche in questo caso la produzione potrebbe essere affidata a LG Innotek, al fianco dell’intervento di Foxconn e Cowell Electronics. Il design del dispositivo dovrebbe essere rinnovato: addio a tasto home e bordi arrotondati, similmente a quanto accaduto coi modelli di iPhone 14 e 15.

Ma la data di uscita? Si tratta per ora di indiscrezioni, su cui non si hanno molte certezze. Dovendo fare un’ipotesi, però, gli utenti potrebbero aspettarsi un lancio durante la primavera 2025, ad esempio ad aprile! Chi è in attesa del nuovo iPhone SE 2025, potrebbe non dover attendere più molto!