Katia Follesa ha rischiato di morire: la scoperta della malattia e il drastico dimagrimento

Katia Follesa è uno dei volti più amati della TV. L’attrice comica ha raccontato che ha rischiato di morire: ecco tutto sulla malattia e sul dimagrimento.

Carlo Conti ha scelto tra le co-conduttrici del suo Festival di Sanremo Katia Follesa, che salirà sul palco nella terza serata accanto ad Elettra Lamborghini e Miriam Leone. È la prima volta che l’attrice comica calcherà il palco più importante dello spettacolo italiano, portando la sua ironia e il suo umorismo. Un riconoscimento importante per la sua carriera e per gli straordinari risultati ottenuti in tutti questi anni.

Classe 1976, Katia è nata e cresciuta in provincia di Monza e Brianza, ma la madre è di origini siciliane e il padre di origini sarde. La carriera di Follesa è esplosa nei primi anni Duemila, quando insieme a Valeria Graci ha formato il famoso duo comico Katia & Valeria, uno dei più amati dal pubblico televisivo. Un percorso professionale decollato con Zelig nel 2004, per poi partecipare anche a diversi film cienematografici.

Il 2012 è un anno che è visto come una sorta di spartiacque nella carriera di Katia, visto che si scioglie dal duo con Valeria e inizia un percorso da sola, affermandosi anche come conduttrice di tanti programmi in radio e in TV. Sebbene la sua vita professionale sia conosciuta da tutti, in pochi sanno che ha avuto dei problemi di salute ed ha rischiato di morire.

Katia Follesa, la malattia congenita e il dimagrimento

Katia Follesa ha perso il padre nel 2003, uno chef molto noto in Brianza, per una malattia cardiopatia congenita che lei stessa ha ereditato. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, l’attrice ha confessato che deve prendere tutti i giorni delle pastiglie per tenere a bada la malattia ed evitare interventi chirurgici, per questo segue una terapia di betabloccanti che dovrà farla a vita.

Sempre nel corso dell’intervista, l’attrice comica ha spiegato che ha temuto di morire mentre era in auto. Ha raccontato che le se era annebbiata la vista all’improvviso e non sentiva più il cuore battere. Una sensazione terribile che l’ha fatta spaventare. “Temevo di morire, per fortuna ho avuto la lucidità di accostare l’auto ed aspettare. – ha detto – Ho scoperto di avere una patologia congenita, una cardiomiopatia ipertrofica“.

Proprio a causa del problema cardiovascolare che ha scoperto di avere in età adulta, nell’estate 2020 Katia ha deciso di dimagrire e perdere 20 chili. Un dimagrimento evidente a tutti, tanto che non è passato inosservato sui social, dove sono stati in tanti a fare i complimenti all’attrice per la forma fisica, anche se non sono mancati utenti che hanno mandato messaggi con offese di body shaming.

In un’intervista al settimanale F, Katia ha raccontato che la perdita di peso era stata causata proprio dalla scoperta della malattia congenita ereditata dal padre, sottolineando che adesso riesce a dormire meglio senza avere la tachicardia o il fiatone. “Per me perdere peso è stato fondamentale per la salute”, ha sottolineato.