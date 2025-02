La Danimarca ha vietato la bandiera italiana nel proprio paese: ecco perché

Sapevi che ora in Danimarca non è più possibile esporre la bandiera italiana? Il motivo è più complesso di quanto puoi pensare.

Quando si nomina la Danimarca sono diversi i luoghi iconici di questo paese che ci si presentano alla mente. Prima di tutto la capitale Copenhagen e la famosa statua della sirenetta della fiaba di Andersen, poi la penisola dello Jutland e ovviamente Legoland. Per quanto attiri i turisti però questo paese rimane uno stato molto fedele alle proprie tradizioni e alla propria Casa Reale.

Non stupisce quindi che girando per le città principali della Danimarca sventoli ovunque la loro bandiera. Risale al 1625 e consiste in una croce bianca orizzontale su sfondo rosso spostata verso l’asta, e spesso ci si riferisce a questo simbolo come “Dannebrog“. Una leggenda che si tramanda di genitore in figlio vuole che sia caduta dal cielo durante una battaglia del 1219.

Storie a parte, sii tratta senza dubbio di una delle bandiere più antiche esistenti in Europa e nel mondo. La nostra al confronto è molto giovane e non ha una simile leggenda alle spalle, nonostante molti italiani ne vadano fieri anche dopo essersi trasferiti all’estero. Peccato che a partire da quest’anno il tricolore non potrà più essere esposto in Danimarca.

La Danimarca vuole preservare i propri simboli, tra cui il Dannebrog

Di per sé può suonare assurdo pensare di impedire a un cittadino italiano in vacanza o trasferitosi per lavoro di esibire il tricolore sul balcone. Eppure è stato lo stesso Ministro della Giustizia danese a presentare una normativa che limiterà l’uso delle bandiere straniere all’interno del Regno di Danimarca. Vale per la nostra come per quella di altri stati europei, come la Francia o la Spagna.

Non si tratta di un divieto assoluto, che potrebbe essere percepito come una forma di censura. Tuttavia il tricolore così come io simboli di altre nazioni potrà sventolare sul balcone o per strada solo durante specifiche occasioni. Tra queste per esempio rientrano le manifestazioni pubbliche e gli eventi sportivi internazionali, dove si fa il tifo per la propria squadra.

Bisogna dire che però non tutte le nazioni straniere riceveranno lo stesso trattamento. Le bandiere dei paesi nordici e quella della Germania non subiranno limitazioni a differenza del nostro paese. In ogni caso le ambasciate presenti in Danimarca continueranno a mostrare la bandiera dello stato che rappresentano, in modo da essere riconoscibili.

Per quanto si tratti solo di una limitazione questa novità pare fare eco a un protocollo risalente al 1915. All’interno di questo documento si decretava il divieto di issare le bandiere delle nazioni in guerra per evitare implicazioni militari, poiché la Danimarca intendeva mantenersi neutrale.