La Grande Motte (FRA), Ruggero Tita è Campione del Mondo per la quarta volta in carriera

Il fuoriclasse delle Fiamme Gialle di Gaeta in coppia con Caterina Banti (CC Aniene) riconferma il titolo iridato per il terzo anno consecutivo nel Nacra 17.

Con la Medal Race, termina il Campionato del Mondo 2024 della classe Nacra 17 con una prestazione superlativa (l’ennesima!), del gialloverde Ruggero TITA in coppia con Caterina Banti (CC Aniene).

I plurititolati della classe Nacra 17 conquistano la medaglia d’oro nelle acque de La Grande Motte, nel sud della Francia, aggiudicandosi per la quarta volta negli ultimi sette anni, l’ambìto titolo iridato. Dal 2022 sono tre i titoli vinti consecutivamente! Risultato memorabile per la storia della vela italiana e per la Vela Fiamme Gialle di Gaeta.

Un successo che testimonia il grande lavoro svolto da due atleti che, come i campioni che sono diventati leggende in altre discipline sportive, hanno una inesauribile fame di migliorarsi.

Nelle condizioni di vento leggero, incontrate per oltre metà campionato, le più insidiose per Ruggero e Caterina, hanno dimostrato con i fatti di aver superato i temibili inglesi Gimson-Burnet che nelle suddette condizioni hanno sempre prevalso.

I dominatori del vento tornano a casa, a poco più di due mesi dai Giochi Olimpici di Parigi 2024, con un bagaglio invidiabile: la consapevolezza di essere l’equipaggio da battere in tutte le condizioni. Un biglietto da visita di peso specifico molto rilevante nella battaglia psicologica con gli inglesi, avversari più accreditati nella lotta verso la medaglia d’oro olimpica.

Le parole del nostro Ruggero al termine della premiazione: “””…è stato un campionato caratterizzato da vento leggero, quello che è stato sempre più critico per le nostre caratteristiche. Siamo quindi contenti di averlo portato a casa egregiamente anche nelle condizioni a noi meno favorevoli e quindi molto molto contenti… è uno step molto importante verso le Olimpiadi, che però sarà l’evento più importante di questa stagione. Quindi, cerchiamo di arrivarci in modo tranquillo e sereno, soprattutto con le carte in regola per poterci giocare una medaglia e con la certezza che il lavoro che stiamo facendo è nella direzione giusta…”””



La classifica dopo la finalissima di ieri: oro agli azzurri Tita-Banti, argento ai britannici Gimson-Burnet, bronzo ai connazionali Ugolini-Giubilei (AM).



Le altre Fiamme Gialle in gara: