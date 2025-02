La mattina non riesci proprio a alzarti dal letto? Non sottovalutarlo, potrebbe essere questo il disturbo

Alzarsi dal letto la mattina può essere una seccatura. Ma quando diventa una vera e propria impresa potrebbe trattarsi di un disturbo.

In quanti hanno la tendenza a spostare la sveglia la mattina? Per molti alzarsi presto non è affatto una passeggiata. Soprattutto nel periodo invernale, quando dobbiamo lasciare il nostro letto caldo per prepararci ad affrontare un’altra giornata in cui le temperature non sono di certo favorevoli. Ci sono persone, però, che si trovano particolarmente in difficoltà: la causa potrebbe essere un disturbo poco conosciuto.

Svegliarsi presto la mattina si lega a diversi benefici per il corpo e per la mente. Si tratta di un’abitudine salutare, grazie alla quale possiamo avere più tempo a nostra disposizione e sentirci più reattivi nel corso della giornata. Per tante persone, tuttavia, alzarsi presto rappresenta una seccatura di cui farebbero volentieri a meno.

Se lasciare il letto diventa una vera e propria impresa, non dovremmo sottovalutare la situazione. Potrebbe essere indice di un disturbo dell’umore che può diventare molto debilitante per chi ne soffre, al quale far fronte prendendosi cura di sé e chiedendo l’aiuto di un esperto come uno psicologo o un psichiatra.

Alzarsi dal letto è un’impresa? La causa può essere questo disturbo

La clinomania può essere descritta come un desiderio eccessivo di rimanere a letto. Si manifesta con sintomi come stanchezza e sonnolenza, prolungate per tutta la giornata. Tale condizione porta a voler tornare a dormire o a non volersi più alzare dal letto, che viene visto come il “rifugio” da cui trarre piacere e poter tornare a sentirsi meglio.

Stiamo parlando di un disturbo dell’umore in grado di influire negativamente sulla vita di coloro che ne soffrono. Il termine clinomania viene dal greco “clino”, che vuol dire letto, e “mania”, ossia dipendenza. Alzarsi la mattina diventa una frustrazione e si vorrebbe trascorrere il proprio tempo solamente a letto, senza curarsi delle responsabilità e delle attività a cui ci si dovrebbe dedicare durante il giorno.

Il disturbo si lega alla depressione, sebbene non tutti i clinomaniaci siano interessati da quest’ultima. Rivolgersi ad un esperto è la soluzione migliore per avere una diagnosi e curare tale condizione, apportando dei cambiamenti al proprio stile di vita: adottare delle buone abitudini per quanto riguarda il sonno e l’alimentazione, facendo anche una regolare attività fisica, può aiutare a sentirsi meglio.