Ladispoli, annunciate le date della sagra del carciofo 2025: info e programma

Ladispoli è pronta a una nuova sagra del carciofo: ecco le date ufficiali dell’edizione 2025 della fiera nazionale.

Il carciofo di Ladispoli è un prodotto particolarmente rinomato per la sua qualità e il sapore assai speciale. Ladispoli, centro urbano circondato da campagne fertili e dall’antichissima tradizione agricola, è da sempre uno dei luoghi d’elezione per la coltivazione di carciofi di altissima qualità. Ma per gustare il vero carciofo romanesco servono anche tecniche e conoscenze particolari, segreti tramandati di generazione in generazione, e bisogna saperlo cucinare.

In questo senso, bisogna che tutto il territorio sappia non solo esprimere e seguire politiche attive di cura del prodotto ma c’è anche bisogno che la popolazione continui a tenere in vita le vecchie tradizioni culinarie e sociali. E per i ladispolensi il carciofo è una cosa seria…

Fissata la data della Sagra del carciofo a Ladispoli

Dopo aver festeggiato nel 2024 la settantunesima edizione della Sagra del carciofo romanesco, la città balneare di Ladispoli ha già annunciato una nuova celebrazione. L’evento che negli scorsi anni ha attirato migliaia di visitatori sarà dunque riproposto, sempre con lo stesso fine: far conoscere il carciofo romanesco coltivato nei campi fra il Sanguinara e il fosso Vaccina. Un prodotto dalle straordinarie virtù.

La prima Sagra si è tenuta nel lontano 1950. Nel 2000 è arrivato il riconoscimento di Fiera Regionale, nel 2027 la sacra è divenuta Fiera Nazionale, dopo che la manifestazione ha conosciuto la partecipazione di circa 300.000 persone nell’edizione 2006. E nella fiera sono dunque presenti stand di tutte le Regioni italiane per la promozione di tanti prodotti tipici. Ma il protagonista è ovviamente il carciofo, con delegazioni e tante interessanti iniziative.

Una simile eccellenza va dunque celebrata, ed è per questo che da tantissimi anni, a Ladispoli, si cerca di sponsorizzare il prodotto con eventi ad hoc. Il più importante è senza dubbio la Sagra del Carciofo Romanesco: un evento che promuove il carciofo locale, attirando visitatori da tutta Italia e pure dall’estero.

La settantaduesima Sagra del Carciofo Romanesco si terrà a Ladispoli nei giorni 11, 12 e 13 aprile 2025. Questo evento, organizzato dalla Pro Loco di Ladispoli con il supporto dell’Assessorato al Turismo, promette un programma ricco di eventi e intrattenimento.

Durante la festa, il centro cittadino si animerà con mercatini, stand gastronomici dedicati al carciofo e alle specialità di tutte le Regioni italiane. Ci saranno poi spettacoli dal vivo, laboratori tematici e tante altre sorprese. Tanti contenuti, ma tutti accessori al tema principale della sagra: il carciofo, prodotto e cucinato come si fa da secoli a Ladispoli!