Latina, 3 curiosità che (forse) non conosci ancora: una ti farà piangere

Latina e i suoi magnifici dintorni, dal borgo di Sermoneta al Parco Nazionale del Circeo a Gaeta, e molte altre meraviglie. Ma anche la città stessa nata dalla bonifica delle paludi merita una visita accurata. Latina è una delle più giovani città d’Italia, è stata fondata infatti il 30 giugno 1932 con il nome di Littoria, perché fu il governo fascista a volere la bonifica integrale dell’Agro Pontino, il prosciugamento delle paludi pontine realizzata tra gli anni venti e trenta. Oggi, come accennato, la provincia di Latina è famosa soprattutto per il Parco nazionale del Circeo ma anche per la bellezza del suo litorale che annovera 8 Bandiere Blu grazie a Sperlonga, San Felice Circeo e Gaeta.

Credete di sapere proprio tutto su Latina come vi hanno raccontato i libri di scuola? Mettetevi alla prova perché vi parliamo di tre curiosità che non proprio tutti conoscono.

Iniziamo da una curiosità che sicuramente i meno giovani abitanti di Latina conoscono ma che potrebbe essere interessante per chi la città pontina non l’ha mai visitata. Parliamo della ‘strada del mare’.Fu aperta tra gli anni ‘60 e ‘70, si tratta di un percorso di 7 chilometri che portava dalla città di Latina a Capoportiere. Più avanti, questa strada, sarebbe stata percorsa, non solo dai turisti e gli abitanti della Provincia di Latina, ma anche da personaggi celebri della storia, come Audrey Hepburn, John e Jacqueline Kennedy.

Parliamo ora della curiosità più poplare: personaggi famosi nati a Latina. Il primo che viene in mente a tutti è Tiziano Ferro ma la città ha dato i lustri anche ad altri personaggi famosi come il Prof. Ennio Tasciotti, esperto di nanomedicina e di tecnologie biomedicali, con 15 anni di lavoro negli USA, inventore di 10 brevetti internazionali su nano e bio-materiali per uso biomedicale. A latina è nata anche la bellissima Elena Santarelli ma anche l’attrice Lina Bernardi e Mattia Perin, portiere della Juventus.

La curiosità che non tutti conoscono e che vi farà versare una lacrimuccia riguarda la leggenda del gatto di Piazza del Popolo, a Latina. Si narra che che il 17 dicembre 1932, la Piazza doveva ancora essere ultimata. Sotto una pioggia scrosciante, gli addetti ai lavori cercavano di terminare prima dell’arrivo del Duce. Grossi camion carichi di pietre e lastre di marmo venivano inviati fino ai margini della piazza, per velocizzare i tempi. Uno di questi rimase bloccato nel fango durante una manovra in retromarcia. Non riuscendo più a muoversi, l’autista del mezzo si mise in salvo, prima che questo venisse sommerso. Ma l’uomo aveva con sé anche il suo amato gattino, che portava sempre con sé. Il micio non riuscì a salvarsi, affogando nel fango insieme al camion. Ancora oggi, nei giorni di pioggia, gli abitanti di Latina affermano che camminando lungo la piazza, si può sentire il gattino miagolare disperatamente.