Le bucce di patate non le uso solo in giardino: questo trucchetto mi fa risparmiare sulla lista della spesa

Scopriamo insieme come possiamo utilizzare quello che credevano uno scarto ed invece è un valido aiuto in casa. La funzione che non ti immagini assolutamente.

Quando facciamo la spesa, sulla nostra lista, ci sono sempre molti ingredienti che utilizziamo ma che poi hanno un piccolo scarto. Vedi le bucce della patate, oppure se compriamo i carciofi le loro foglie esterne. Ma noi oggi ti vogliamo stupire e far risparmiare anche sulla spesa. Non male vero? Siamo certi che ti starai chiedendo in che modo.

Nelle prossime righe ti mostriamo come utilizzare le bucce delle patate e siamo certi che rimarrai senza parole. Quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere e andiamo al sodo!

Le bucce delle patate sono oro, utilizzale in questo modo

Le patate sono un alimento davvero molto importante della nostra alimentazione. Ma non solamente, ci aiutano in tanti modi. Oggi, però ti vogliamo parlare delle patate ma non della parte che mangiamo, bensì della loro buccia. Ovvero quello che consideriamo uno scarto da gettare nell’umido. Questa parte ha una concentrazione importante di potassio e di Vitamina C.

Oltre a contenere un ottimo quantitativo di fibre. Ma come possiamo utilizzarla e soprattutto conservarla al meglio? Ricordiamoci che con temperature primaverili germogliano, quindi non teniamole in un posto troppo umido e caldo, meglio una cantina o qualcosa di riparato, anche fuori in balcone è una ottima idea.

Se poi notiamo che la buccia è verde, lasciamole al buio per dieci giorni e con una temperatura sotto i dieci gradi. Ma arriviamo agli utilizzi incredibili delle bucce di patate. Sicuramente conosci il loro potere come fertilizzante. Solitamente si mettono a pezzettini e si posizionano attorno alle radici. In questo modo le nostre piante cresceranno rigogliose e forti.

Ottimo se unite anche qualche pezzettino di buccia di banana. Ma arriviamo alla funzione che nessuno conosce, ovvero come sgrassatore che ci permette di risparmiare anche sulla spesa. Il consiglio per far durare a lungo le nostre amate pentole è quello di lavarla a mano. Ma se non riusciamo ad eliminare completamente le macchie cosa possiamo fare?

Ecco che arrivano in nostro soccorso le bucce delle patate! Lasciamole bollire all’interno della pentola con dell’acqua e poi strofiniamole sulle pareti incrostate. In pochissimo tempo la pentola o il tegame, tornano come nuove. Rimarrete senza parole dal risultato. Come avete visto le patate ci aiutano a risparmiare sulla spesa e ci permettono anche di non inquinare l’ambiente con prodotti chimici!