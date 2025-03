Le castagnole per il martedì grasso le facciamo senza cottura, risparmi un sacco di tempo: provale, sono deliziose

Le castagnole possiamo farle anche senza cottura per un martedì grasso senza stress e comunque ricco di sapore: salva subito la ricetta!

Tra le ricette più tipiche della tradizione carnevalesca troviamo certamente chiacchiere e castagnole: le prime lo sappiamo tutti, sono sfoglie di pasta profumata e tuffata nell’olio bollente, mentre le seconde sono palline di pasta super golose, con una consistenza morbida e che insieme a miele o zucchero al velo in superficie riescono a conquistare chiunque.

Ovviamente per preparare le castagnole ci vuole diverso tempo, ma sapevate che esiste una versione alternativa, veloce, pratica e sempre golosa? Parliamo della variante senza cottura da leccarsi i baffi! Non si accende il forno, si prepara tutto in meno di 10 minuti e ovviamente si lasceranno in frigorifero sino al momento di servirle. Vogliamo scoprire subito come si realizzano?

Castagnole senza cottura super golose, l’alternativa sfiziosa e veloce che siamo sicuri vi piacerà

Queste strepitose castagnole senza cottura si preparano in pochi minuti, ma soprattutto servono ingredienti molto, molto semplici: useremo ovviamente la ricotta, il classico latticino in grado di tenere la forma e soprattutto conferire una consistenza super golosa ai nostri dolcetti, mentre con la scorza d’arancia conferiremo il classico sapore agrumato. Noi vi daremo la versione con un goccio di Rum, ma voi potrete ometterlo e verranno gustose ugualmente. Scopriamo subito il resto della ricetta!

Ingredienti per 5 persone

500 gr di ricotta di pecora o vaccina;

200 gr di biscotti secchi;

100 gr di zucchero al velo;

Scorza di 1 arancia;

1/2 bicchierino di Rum;

Pangrattato q.b.

Codette di zucchero colorate:

Preparazione