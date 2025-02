Le onde del passato, Giorgio Marchesi è l’affascinante Luca: sapete chi è sua moglie nella realtà? Bellissima

Giorgio Marchesi è l’affascinante Luca nella fiction Le onde del passato, ma sapere chi è sua moglie nella realtà? Anche lei è famosa ed è bellissima.

Liberamente ispirata al romanzo di Federica Brunini, “Due sirene in un bicchiere”, Le onde del passato è la nuova serie tv di Canale 5 con protagonista Giorgio Marchesi, che è tornato sul piccolo schermo con Anna Valle per un appassionante thriller ambientato in un’isola selvaggia. L’attore interpreta il commissario di polizia Luca Bonnard, che avrà il compito di indagare sull’omicidio di un uomo.

Marchesi è uno degli attori più apprezzati del piccolo e grande schermo. Negli anni ha lavorato in tantissime produzione che gli hanno regalato una grande popolarità, come Un posto tranquillo 2, Mission: Impossible III, Los Borgia, Elisa – Ritorno a Rivombrosa, Una grande famiglia, Romanzo di una strage, L’allieva e molti altri lavori. Oltre a una soddisfacente carriera, l’attore bergamasco è sposato da anni con lei, attrice famosa per aver preso parte a diverse serie televisive.

Le onde del passato, chi è la moglie di Giorgio Marchesi: doppio attore in famiglia

Nata il 29 agosto 1970 in Austria, Simonetta Solder è cresciuta a Pordenone con la famiglia dopo il trasferimento. È una delle attrici più apprezzate dal pubblico, che ha avuto modo di vederla recitare in diverse fiction di successo. Prima di arrivare ad essere un volto televisivo e cinematografico di livello, ha un percorso di formazione importante, studiando recitazione in diversi paesi. La notorietà più grande è arrivata grazie alla serie Braccialetti Rossi, dove ha interpretato il ruolo di Nora.

In merito alla vita privata di Simonetta, sappiamo che è molto legata alla sua famiglia. L’attrice è sposata da molti anni con il collega Giorgio Marchesi. Sebbene i due siano volti noti al grande pubblico, sono riusciti a mantenere un profilo privato e tenersi lontani dai riflettori. La coppia è legata da più di vent’anni e sicuramente il lavoro ha contribuito a unirli ancora di più. I due si sono conosciuti nel 2004 a teatro grazie allo spettacolo Le relazioni pericolose che li ha visti protagonisti.

In un’intervista a Vanity Fair, Marchesi ha raccontato che avere accanto una persona dello stesso ambiente professionale è importane. Anche se in passato si era ripromesso di non volere una relazione con un’attrice. “Ci si capisce di più. Sai che devi rinunciare a tante cose per goderne poi altre”, ha detto l’attore riferendosi al fatto che spesso il loro lavoro li porta lontano dalla famiglia e dai figli.

Giorgio Marchesi e Simonetta Solder: i tre figli

Giorgio Marchesi e Simonetta Solder sono molto legati e hanno un matrimonio solido, consolidato con la nascita di due figli che li ha uniti ancora di più. L’attore ha raccontato che ha provato a trasmettere la passione per la musica a Giacomo e Pietro Leone. Ha rivelato che i figli si sono stancati subito. Sebbene gli impegni professionali, Marchesi ha rivelato di essere presente con i figli. “Convivo con i sensi di colpa del non esserci in alcuni momenti in cui dovrei esserci, però fa parte dell’essere un attore e i miei figli lo capiscono”, ha aggiunto.