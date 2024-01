Le poesie di Raffaella Albino ci invitano a compiere un viaggio di consapevolezza

Casa editrice: Robin Edizioni

Genere: Poesia

Pagine: 160

Prezzo: 14 euro

Codice ISBN: 979-12-5467-284-6

“Il cerchio” di Raffaella Albino è un libro di poesie composto da 124 testi, che formano una trama narrativa sottile ma suggestiva. Attraverso una serie di viaggi silenziosi, l’autrice ci permette di avvicinarci a noi stessi e alla nostra essenza più autentica. Al centro della narrazione si trova Ester, una donna che viene travolta dal vento gelido del cambiamento. La protagonista richiama la sua bambina interiore, abbandonata nel corso degli anni, risvegliandola come in un sogno. Insieme, avanzano lentamente come un fiume, cogliendo con inesorabile precisione i segnali disseminati lungo il cammino. Ester impara a trasformare la solitudine in una ricchezza e a trasformare la sua diversità da condanna a risorsa. Questo percorso di trasformazione offre molti messaggi nascosti, non solo per la protagonista ma anche per coloro che cercano un significato profondo e un’armonia con i propri sentimenti. In un flusso misterioso, il tempo ci chiede silenziosamente di procedere, di vivere pienamente e di calarci totalmente nel presente prima di lasciarlo andare, perché gli istanti sono preziosi e irripetibili. Dalle pagine del libro di Raffaella Albino emerge che spesso la felicità è una scelta semplice che parte dalla gratitudine. Riconoscere ciò che abbiamo, realizzando che è di gran lunga superiore a ciò che manca, è fondamentale per aprirsi alla gioia. Questo concetto, che permea le poesie della silloge “Il cerchio”, invita il lettore a riflettere sulla propria vita e a cogliere l’importanza proprio della gratitudine come motore per un’esistenza ricca di significato. “L’universo intero si dispiega allo sguardo di chi, con ritrovato coraggio, sa dire grazie alla vita per l’essenziale, per andare oltre e donare se stesso al giorno, ossia alla rinascita e al risveglio spirituale, ma anche all’accettazione serena di verità amare, dischiudendo eroicamente i suoi petali come quelli di una emblematica rosa; essa, con i suoi colori e le sue spine, è il nucleo del nostro essere, lo scrigno dei ricordi, di gioie non comprese e ferite pungenti, ma anche di possibilità ancora da sperimentare!” scrive l’autrice nel suo libro. La raccolta di poesie “Il cerchio” di Raffaella Albino è dunque un invito a intraprendere un viaggio di consapevolezza, in cui siamo chiamati a trovare la bellezza e la serenità anche nelle situazioni più difficili, scoprendo la nostra interconnessione con il tutto.

