Le radio d’epoca più ricercate dai collezionisti: potresti avere una fortuna tra le mani

Quando si parla di oggetti di collezionismo vintage ricercatissimi, si pensa spesso alle monete o ai cellulari. In realtà, anche alcune radio d’epoca hanno acquisito grande valore con il passare del tempo. Vediamone alcuni.

Il singolo “Video Killed The Radio Star” dei The Buggles racconta come l’avvento dei video musicali e la televisione abbiano pian piano soppiantato la radio.

Cert’è che questo mezzo di comunicazione si è evoluto, ma non è scomparso. Ad oggi, però, in pochi sono in possesso di un apparecchio radio e questi oggetti sono praticamente caduti in disuso. Così come per i vinili e i giradischi, però, si è creato un vero e proprio mercato del collezionismo legato alle radio e in particolare a quelle vintage.

Ecco 2 modelli di radio d’epoca che oggi sono ricercatissimi dai collezionisti.

Sony TR-63 e Toshiba 6TP-304: le radio ricercatissime dai collezionisti e che valgono oro

La TR-63 di Sony fu la prima radio tascabile a essere esportata negli Stati Uniti. Il suo design compatto la rese in pochissimo tempo un’icona dell’elettronica di consumo. Oggi, una TR-63 originale può valere persino oltre 3.000 dollari tra i collezionisti.

Toshiba non rimase indietro e lanciò modelli con design futuristici e colorazioni vivaci. Le radio Toshiba degli anni ’50 e ’60 si distinguevano per la qualità costruttiva e l’attenzione ai dettagli. Uno dei modelli più rari e ricercati è la Toshiba 6TP-304, una radio dal design innovativo con una griglia anteriore particolare e un sound eccellente per l’epoca. Se ben conservata, può valere fino a 5.000 dollari.

Insomma, il mondo del collezionismo può essere molto remunerativo. Infatti, molte persone sono disposte a pagare oro pur di entrare in possesso di questi ambitissimi modelli di radio d’epoca, purché siano conservati in buone condizioni.

Dove rivendere queste radio d’epoca?

Prova a rivolgerti a forum e comunità di appassionati (come Catawiki). Lì potrai anche richiedere una valutazione del modello di radio in tuo possesso. Infatti, il suo valore dipende da molteplici fattori tra cui, come abbiamo già accennato, le condizioni di conservazione. In alternativa potresti provare a farle valutare e rivenderle nelle fiere di antiquariato.

Se vuoi provare a rivendere la tua vecchia radio su portali online generalisti, opta per eBay, sito su cui è possibile rivendere sia oggetti usati che nuovi d’ogni tipo.