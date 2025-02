Legumi, versatili e squisiti: ma come scegliere quelli giusti? Ecco cosa guardo al supermercato

Quando sei al supermercato davanti alla parete dei legumi ma non sai sceglierli? Ecco che ti aiutiamo noi con i consigli giusti. Farai sempre una ottima scelta tra qualità e prezzo.

Magiare i legumi in inverno è molto facile perché vengono messi nelle varie minestre che realizziamo per scaldarci e stare bene ma anche d’estate non é difficile inserirli nella nostra alimentazione. Quante volte abbiamo mangiato i fagioli cannellini con il tonno? Un ottimo piatto fresco e che ti riempi. Ma il problema è uno.

Come possiamo scegliere dei buoni legumi quando siamo davanti a quella enorme parete del supermercato dove ci sono tantissimi tipi e marche? Ci siamo noi a darvi una mano. Ecco cosa fare.

I consigli per scegliere i legumi al supermercato

I legumi sono una tra gli alimenti che vengono consumati tantissimo in Italia. Sono una fonte molto preziosa di proteine vegetali che ci fanno bene. La scelta al supermercato diventa difficile perché troviamo i legumi in scatola, in vetro, e nella confezione di latta. Ma come possiamo fare la scelta migliore per qualità e prodotto?

Possiamo immaginare che i legumi pronti hanno dei valori nutrizionali leggermente inferiori a quelli freschi perché subiscono un processo prima di essere messi in vendita. Sono però sempre una ottima fonte di proteine al posto della carne e come coadiuvante. Ricordiamoci però che i legumi in barattolo sono conservati in un liquido, chiamato governo, salato.

Quindi dobbiamo fare attenzione alla presenza di sodio in ogni confezione. In alcune confezioni poi, viene aggiunto anche zucchero e glutammato monosodico come insaporitore. Motivo per il quale è sempre bene sciacquare i nostri legumi prima di consumarli. La cosa migliore, sarebbe controllare l’etichetta e non acquistare questi prodotti.

Ma cosa è meglio scegliere il contenitore in vetro o quello in latta? Sicuramente la prima risposta evita che si deperiscano o si rovinino. Dobbiamo solo fare attenzione che ci sia il sottovuto quando li apriamo. Come controllare prima? Premiamo leggermente al centro del tappo e se fa Click vuol dire che è tutto ok.

In caso contrario non lo compriamo e comunichiamolo ad un addetto del supermercato! Le scatole in alluminio, invece, possono arrugginire, ammaccarsi o rompersi favorendo l’ingresso dell’ossigeno. Cerchiamo poi di scegliere confezioni prive di bisfenolo A certificate con la voce Bpa Ni o Bpa Free.

Controlliamo, poi, sempre la data di scadenza e di produzione e leggiamo i paesi di provenienza del prodotto. Adesso che conosci tutte queste informazioni siamo assolutamente certi che non avrai alcun tipo di problema nella scelta della confezione di legumi la prossima volta che ti trovi al supermercato!