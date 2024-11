LIDL non ti farà più temere il freddo: indumento con isolamento termico a soli 19,99€

Anche da LIDL si sono accorti che sta cominciando a fare un po’ troppo freddo! L’offerta del supermercato è imperdibile

Ecco come proteggersi dal freddo con un’offerta interessante! Bastano 19,99 euro per procurarsi un indumento adatto ad affrontare anche le temperature più rigide: un capo a isolamento termico, idrorepellente e con protezione dal vento. Quasi quasi si potrebbe andare in Lapponia. Ma l’indumento non è pensato per escursioni in montagna o avventure al polo. Si tratta di un capo indossabile in città, bello e comodo.

Nessuno si aspettava un calo così brusco delle temperature. Da un settembre caldissimo in varie zone d’Italia (in quasi tutto il Sud del Paese, le spiagge sono state frequentate fino alla fine del mese), a ottobre è arrivato il grande freddo e a novembre le temperature sono calate drasticamente.

Molti Comuni hanno infatti deciso di anticipare l’accensione dei riscaldamenti prevista per fine mese o inizio dicembre e le persone hanno dovuto tirar fuori in fretta e furia cappottoni, sciarpe e cappelli.

Spesso, però, con le grandi piogge e con il vento violento, un giaccone classico non sembra il capo più adatto per uscire di casa. Per questo l’offerta di LIDL appare utile e conveniente. La catena tedesca di discount sta infatti commercializzando nei suoi store un bel giaccone con isolamento termico fino a -5°C, idrorepellente e protezione dal vento. Un cappotto disponibile per soli 19,99 euro.

Il giaccone di LIDL contro il freddo: tutte le caratteristiche dell’indumento che costa appena 19,99 euro

Questo giaccone potrebbe essere davvero la soluzione perfetta per proteggersi dal freddo durante i mesi più freddi. Si tratta di un giaccone da donna con isolamento termico è disponibile in diverse misure (XS-L) e che presenta caratteristiche assai interessanti.

Abbiamo già menzionato l’isolamento termico fino a -5°C: una qualità perfetta stare al caldo all’esterno. Inoltre, il giaccone è idrorepellente, con protezione assicurata dall’acqua, per rimanere all’asciutto quando piove (LIDL specifica che la protezione vale per condizioni di pioggia leggera). E poi c’è la protezione dal vento.

L’indumento presenta tasche interne per riporre oggetti personali e zip con protezione per il mento. Esteticamente è molto carino. Quindi, oltre a essere pratico è anche un’ottima soluzione di abbigliamento. L’offerta è disponibile nei punti vendita LIDL per il superweekend, dal 22 al 24 novembre.