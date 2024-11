Nuovo volantino LIDL natalizio: albero di Natale 210 cm a soli 49€ e tanti altri addobbi carini

Per chi non ha ancora iniziato a fare shopping per il Natale, ecco la super offerta di LIDL: un albero di più di 2 metri a 49 euro

LIDL, notissima catena di supermercati tedesca, continua a conquistare il pubblico italiano con le sue offerte. Oltre ai tanti prodotti di qualità a basso costo per la spesa ordinaria, come al solito, il discount ha già cominciato a offrire articoli natalizi: addobbi, oggettistica e tanti altri prodotti interessanti.

Fra questi, nel nuovo volantino, appare un albero di Natale alto 2.10 metri e in vendita a soli 49 euro. Davvero un’offerta speciale, specie per chi ha bisogno di una nuova decorazione in casa. E, oltre all’albero, ci sono tanti altri addobbi carinissimi. Tante offerte disponibili per rendere il Natale ancora più magico.

Il volantino in questione è quello con le offerte previste dall’11 al 17 novembre 2024. Già con gli alimenti, il volantino propone tra le sue offerte deluxe due pagine dedicate al Natale, con prodotti fondamentali per i pranzi e le cene delle Feste. Ci sono per esempio dei bei cesti natalizi con panettoni, spumanti, datteri e torroni in vendita a 19 euro e, per i più piccoli, vari calendari dell’avvento. E ancora: panettoni, pandori, spumanti, dolcetti.

Assai interessanti le pagine dedicate agli addobbi natalizi. Fra gli articoli in offerta si trovano candele luminose al led per abbellire la tavola a 3,99 euro, una bellissima tenda luminosa per decorare casa a 4,99 euro e un alberello luminoso stilizzato al led a 3,99.

Un bellissimo albero di Natale in offerta da LIDL: occasione da non perdere

Ci sono anche delle carinissime statuine ispirate allo Schiaccianoci da usare come decorazioni o segnaposto, candele profumate e tante decorazioni varie a LED per addobbare l’albero di Natale. Tutto quanto sotto i 4 euro. Ma il vero pezzo forte è l’albero di Natale di due metri e dieci, che LIDL offre al prezzo super di 49 euro. Un albero con base in metallo e composto di tre parti pieghevoli e con più di mille rametti. L’azienda produttrice è la Livarno.

L’offerta del discount vende anche un set da otto palle da addobbo a tema Disney a 6,99 euro. Per le palline più ordinarie il prezzo scende a 1,99 euro a set. Ci sono poi le luci con cui addobbare l’albero: la catena luminosa a LED, con più di settecento punti luminosi, programmazione e lunghezza maggiore di 23 metri è in offerta a 19,99 euro. Della Livarno è anche il folletto natalizio alto 75 centimetri e sfruttabile anche come fermaporta, venduto a 9,99 euro.

Tantissime le occasioni da non perdere per poter addobbare tutta casa spendendo assai poco. LIDL riesce sempre a stupire i suoi clienti e anche quest’anno sta offrendo al pubblico tantissimi prodotti di qualità a un prezzo onesto. Attenzione: LIDL ricorda che gli articoli natalizi sono stati prodotti e distribuiti in quantità limitata, quindi bisogna sbrigarsi per approfittare dell’occasione.